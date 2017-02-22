Enver Ören kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Enver Ören’in hayatını sizler için derledik. Enver Ören 10 Şubat 1939 tarihinde Denizli’de dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokulu Denizli’de okuyan Enver Ören ortaokuldan mezun olduğu 1953 senesinde babasını kaybetti. Enver Ören, ortaokuldan sonra, ailesinin maddi yükünü biraz olsun hafifletebilmek için İstanbul’daki Kuleli askeri Lisesine girdi. Kuleli Askeri Lisesini 1956 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girerek 1961 yılında Zooloji- Botanik lisans öğrenimini başarıyla tamamladı. Kazandığı NATO bursu ile bir buçuk yıllığına mesleki çalışmalar yapmak üzere İtalya’ya (Napoli) gitti. Dönüşünde bir müddet İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Anarşi ve terör olaylarının üniversitelere sıçraması ve bilim yapmanın adeta imkansız hale gelmesi üzerine,1970 yılında üniversiteden ve akademik hayattan ayrılmak zorunda kaldı. Birkaç idealist arkadaşı ile birlikte, ülke şartlarının kendilerine yüklediği misyonun gereği olarak, gazeteciliğe başladı.

ENVER ÖREN’İN HAYATI

Çıkardığı gazete önce Hakikat Gazetesi sonra Türkiye Gazetesi adını aldı. Sonrasında birkaç arkadaşıyla beraber İhlas Vakfı’nı kurdu. 1964'te askerdeyken Hüseyin Hilmi Işık’la tanıştı ve ondan dersler aldı. Onun kızı olan Dilvin Ören’le 12 Eylül 1968'de evlendi.1972'de Ahmet Mücahit ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. 1989 yılında Türkiye gazetesi tiraj rekoru kırdı.1993 yılında inşaat, medya, otomotiv, meşrubat, gıda, ev aletleri, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren İhlas Holding’i kurdu. Aynı yıl İhlas Haber Ajansı’nı ve TGRT’yi kurdu. Sahibi olduğu TGRT kanalı yaptığı yayınlarla Türkiye’de din ve kültürün doğru anlaşılmasında etkili oldu. TGRT TV kurma fikri değerli dostu gazeteci Rahim Er tarafından kendilerine teklif edilmiştir. İlk başta red etmişler ama Rahim Er’in ikinci teklifiyle TGRT TV kurulmuştur.

1993 yılında faaliyete geçmiş olan Bakü Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin de kurucusudur. Şişli-Okmeydanı'nda 60 yataklı şirin bir hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi'ni işletmekteydi. Enver Ören’in üzerinde titrediği ve çok mukaddes saydığı kurumların başında aile müessesesi gelmektedir. Merhum Ören, eş iş tercihinin hayatına yön veren en müessir faktörler olduğunu her zaman söyler. Dilvin Hanımefendi ile hayatını birleştirmesinin ve mutlu bir evlilik yapmış olmasının, hayatının en önemli hadisesi olduğunu sıkça dile getirir. Eşi Dilvin Hanım, gazetenin kurulduğu 1970'li yıllardan beri sadece Enver Ören’e destek olmakla kalmamış, sürekli hazırladığı kadın-ev, magazin sayfaları ile de bilfiil gazetecilik yapmıştır. Bunu ‘Ayşe Nur Abla’ köşesiyle sürdürmüştür. Bu örnek beraberliğin mutluluğu, biricik evlatları Ahmet Mücahid Ören ile daha da artmıştır.

ENVER ÖREN’İN VEFATI

1990 yılında ABD’deki Houston Methodist Hastanesi’nde yapılan operasyonla kız kardeşinden alınan böbrek nakledilen Enver Ören Ağabey’e, 2006'da Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde ikinci böbrek nakli gerçekleştirilmişti. Ancak ağır tedavi süreci ve üst üste geçirdiği cerrahi operasyonlar sonucu bünyesi zayıf düşen Enver Ören, 28 Ocak 2013'te beyin kanaması sebebiyle Şişli’deki Memorial Hastahanesi’ne kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 9 Şubat 2013 günü Enver Ören’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Yapılan bütün tedavilere rağmen 22 Şubat 2013 tarihinde saat 21.30'da vefat etti. Cenazesi 70-80 bin kişinin katılımıyla Eyüp Sultan Camii’nden kaldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’nda çok sevdiği kayınpederi Hüseyin Hilmi Işık ve kayınvalidesi Nefise Siret Işık’ın yanına defnedildi. Yerine oğlu Ahmet Mücahid Ören geçti.