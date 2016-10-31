

Antalya'da Alanya Kalesi'ndeki evinde yaşayan 66 yaşındaki Brezilya'nın Alanya Fahri Konsolosu Osman Mayatepek, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saat 22.20 sıralarında hayatını kaybetti.

1950 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde doğan Enver Paşa'nın kızı Türkân'ın oğlu Ahmet Osman Mayatepek'in anneannesi Osmanlı Hanedanı'ndan Naciye Sultan'dır. Babası diplomat Hüveyda Mayatepek ise, 1930'lu yılların Meksika Büyükelçisi olan Tahsin Mayatepek'in oğludur. Georgetown Üniversitesi Dış İlişkiler Bölümünden mezun olan Ahmet Osman Mayatepek, dedesi ve babası gibi diplomat oldu. Babasının diplomatlığı nedeniyle hayatının önemli bir kısmı yurt dışında geçen Mayatepek, 1983'ten itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Daha sonra iş adamı olmayı seçen Mayatepek, Smith Wesson'un Türkiye temsilciliğini yaptı ve savunma sanayii, telekomünikasyon gibi alanlarda danışmanlık verdi. 1998 yılından beri Peru'nun diplomatik misyonluğunu yürüten ve Peru Fahri Başkonsolosu unvanı alan Mayatepek, 2007'de kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nın kurucu üyelerindendir. Mayatepek'in dedesi Enver Paşa'ya ait anı defterleri, günlük notlar, belgeler, raporlar, mektuplar, fotoğraflar, özel eşyalar ve silahlardan oluşan geniş bir arşivi bulunmaktadır. Osmanlı'nın son dönemindeki ve özellikle genç subaylar arasında yaygınlaşan yoğun not tutma, günlük ve anı yazma alışkanlığının Enver Paşa'da da bulunması ve başta kardeşi Nuri Killigil tarafından iyi korunması sayesinde bu arşiv tarihe ışık tutabilecek bir zenginlikte kalabilmiştir.