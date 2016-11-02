Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 10 gündür çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Enver Paşa’nın torunu Osman Mayatepek için bugün Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Mayatepek’i son yolculuğuna eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kızı Mihrişah Mayatepek, kuzeni Arzu Enver Eroğan ve sevenleri gözyaşları ile uğurladı.

“Çok önemli bir kişiyi kaybettik”

Osman Mayatepek’in vefatının çok zamansız olduğunu dile getiren kuzeni Arzu Enver Eroğan, “Çok önemli bir kişiyi kaybettik. Çok ani kaybettik. Mihrişah kızı olarak çok üzgün olduğu için onun yerine ben konuşuyorum. Türkiye için çok önemli bir şahsiyetti. Çok iyi yetişmiş, çok iyi okumuş, dedeleri çift taraftan Türkiye’ye faydası dokunmuş bir insanların gencecik oğluydu. Çok zamansız bir ölüm oldu” ifadelerini kullandı.

Osman Mayatepek, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Benan Özben

ANKARA