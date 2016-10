Birçok mesleğin özel bir gününün olduğu günümüzde, şimdiye kadar muhtarlar gününün olmamasını bir kayıp olarak değerlendiren Başkan Enver Yılmaz, “Ordulu muhtarlarımızın talebi ve hükümetimizin girişimleriyle 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kabul edildi. Böyle özel bir gün münasebetiyle mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla bir araya gelmekten son derece memnun oldum” dedi.

“Muhtarlarımızın fikri bizim için önemli”

Başkan Yılmaz, muhtarların düşünce ve taleplerine her zaman önem verdiklerini ifade ederek, “Fikirleri bizler için son derece önemli olan muhtarlarımız, bizim en uçtaki temsilcilerimiz, gözümüz ve kulağımız. 22 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin temsilcilerininde olacağı toplantıda sizlerle bir araya gelerek istişarede bulunacağız. Eksik ve acil olan her ne varsa tek tek not alıp, gereğini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Önce alt yapı, sonra üst yapı inşa edilecek”

Büyük ilçelerde devam eden altyapı çalışmalarının ulaşım yatırımlarını geciktirdiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Köyden mahalleye dönen yerleşim birimleri ve küçük ilçelerimizde yatırımlar daha hızlı ilerliyor çünkü oralarda alt yapı sorunumuz yok. Büyük ilçelerde ise elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz çalışmaları bitmeden üst yapı çalışmalarına başlayamıyoruz. Önce alt yapıyı bitirmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda muhtarların “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü tebrik ederek, “Sizlerle güzel günlerde, güzel hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Metin Akyürek