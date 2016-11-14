Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bir dizi ziyaretler ve açılışta bulunmak amacıyla Ünye’deydi. İlk olarak Büyük Camii altında bulunan esnaflarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı. Büyükşehir olduktan sonra Ünye’ye büyük yatırımlar yapıldığını belirten Yılmaz, “Su yatırımı olarak Ünye’ye 16.5 milyon liralık yatırım yaptık. Yine yol yatırım olarak Ünye’ye yaptığımız yol yatırımı göreve geldiğimiz günden bu yana 60 milyon lirayı buldu” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi’nin son derece uyumlu çalıştığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bunun da hizmet olarak geri döndüğünü söyledi. Organize Sanayi Bölgesi örneğini veren Yılmaz, Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’ın Organize Sanayi Bölgesinin önündeki engelin açılması için 2 milyon 600 bin lira gibi bir rakamın yatırılması gerekliğini söylediğini ve Ordu Büyükşehir olarak bu rakamı yatırdıklarını hatırlattı. OSB’nin yatırım programına alınması için hiçbir engelin kalmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bundan sonra söz Ankara’nındır, milletvekillerimizin ve Bakanımızındır” dedi.

“Ünyeport için Ünyelilere sorumluluk düşüyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bir diğer önemli proje hakkında da bilgi verdi. Karadeniz ve Asya’daki Türk devletleri baz alındığında en büyük ticari liman özelliği taşıyan Ünye limanı projesi olan Ünye Port ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Yılmaz, lokasyon itibariyle en fizibil limanın Ünye limanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, 7 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Ünye Port ’la ilgili Ünyelilere, tüm Ordululara ve milletvekili ile Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş’a büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Yılmaz, “Tüm Ordu olarak birinci önceliğimiz bu, bu konuda da herkes elinden ne geliyorsa yapmalıdır. Bu konu ile ilgili herkes Ankara’yı sürekli rahatsız etmelidir” diye konuştu.

Ünye’de çalışmalar tamgaz

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da Ünye’de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çamyar, şu bilgilendirmelerde bulundu: “Batıdan itibaren Cüri deresine DSİ’ye 4 milyon liralık bir proje yaptırıyoruz ve devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nin birçok noktasında hem doğalgaz çalışması var, hem de o bölgede şehre ikinci bir alternatif yol oluşturan Saray Caddesi'nin yapımını Büyükşehir Belediyemiz, alt ve üst yapısıyla ortaya çıkarmış oldu. Sahil bandında bulunan evlerimizle ilgili yine Büyükşehir Belediyemizin bir çalışması olacak. Büyük Cami'nin yer aldığı bölgeyle ilgili olarak ise bugün uygulanan proje ortada, geniş kaldırımlar ve akıcı bir trafiğin olduğu yol çalışması kent yaşamını kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyemize ve ekibine teşekkür ediyorum. Yine Çınarlık Caddesi'nde asfalt çalışması başladı. Orasıyla bütünleşik halde ise 4 arasta bir orta çarşı projesi çerçevesinde beton çalışmasını bitirdik, üzerine doğal taş ve binaların dış cephe giydirmesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz Bakırcılar arastasının dış cephe giydirmesini tamamladı, zemini ise Kültür Bakanlığımızla biz yaptık. Hemen burasının devamında ise yaklaşık 4 milyon liralık bir kamulaştırma bedeli ile Rüzgarlı Sokağı yıkarak şehre nefes aldıran önemli bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde pazar yerinin de bir ay sonra yıkarak ihalesine çıkacağız. O alana da kültür sarayı ve adını 15 Temmuz Şehitler Meydanı koyacağımız ve altına da 400 araçlık kapalı bir otopark yapacağımız ikinci bir meydan olarak hayata geçireceğiz. Diğer taraftan 20 milyon liralık bir proje olan iş merkezimizin temel çalışmalarında sona gelindi yakında yükselmeye başlayacak. Yine aynı şekilde belediye binamızın altını boşaltarak tüm birimlerimizi bir araya getirdik. Tabakhane Deresi ıslah çalışmaları devam ediyor. Yani Ünye’nin her noktasında bir çalışma var.”

Metin Akyürek