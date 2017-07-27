Diğer
Kategoriler

Enver Yılmaz’ın büyük başarısı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ORC Araştırma Şirketinin yaptığı “Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanından Memnun musunuz?” anket araştırmasında, yüzde 58 oy oranıyla 3. sırada yer aldı.

Enver Yılmazın büyük başarısı

27 Temmuz 2017 13:51

Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Yerel Yönetimler Araştırması Temmuz 2017” sonuçları açıklandı.

ORC firması 12-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde toplam 26 Bin 800 kişi ile yüz yüze ve CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle seçmenin nabzını tuttu. Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanından Memnun musunuz?” sorusunun karşılığında Başkan Enver Yılmaz en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde yüzde 58 oy oranıyla 3. sırada yer aldı.

Yapılan ankette ilk sırayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yüzde 59.7 oy oranıyla alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’te yüzde 59.4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Yüzde 58 oy oranıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz 3. sırada yer alırken, yüzde 57.2 oy oranıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 4., yüzde 55.9 oy oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 5., yüzde 55.6 oy oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 6. Yüzde 54.9 oy oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 7., yüzde 54.7 oy oranıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 8., yüzde 53.5 oy oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 9 ve yüzde 53.1 oy oranıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 10. sırada yer aldı. 

Metin Akyürek

Etiketler: Enver Yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!