Enver Yücel: "Bizler de irfan ordusu olarak ordumuzun yanındayız"

Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü'nde velilerle buluşan Enver Yücel, katılan velilerle görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda Savon Otel’de basın mensuplarıyla da bir araya gelerek projelerinden bahseden Yücel, kendilerinin irfan ordusu olarak Türk Ordusu’nun yanında olduklarını ifade etti. Yücel, "Bölgede önemli gelişmeler var. Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetleri girdi, üç gündür devam eden operasyonlarda inşallah iyi bir sonuç alınacağını umuyorum. Bizler de irfan ordusu olarak ordumuzun yanındayız. Eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin hemen her noktasında varız. Hatay programımız, tesadüfi olarak askeri operasyonla aynı zamana denk geldi. Afrin'e silahlı kuvvetlerimizin girişiyle bizlere ‘geri dönün’ diyenler de oldu. Biz aksine irfan ordusu olarak her noktada olacağız. Ne pahasına olursa olsun olacağız. Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitim götürmek amacındayız çünkü her çocuk iyi ve kaliteli eğitim ama hakkına sahiptir. Keşke bölge sakinleşse ve o bölgede Barış Üniversitesi kurabilsek. Bu sorunların eğitimle düzeleceğine inanıyorum. Bu inançla eğitim yatırımlarımızı devam ettirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, Enver Yücel'in yanı sıra, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Hatay Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdal Aslan ve okul yönetimi katıldı.



Satuk Buğra Güney