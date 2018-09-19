Enver Yücel: “Hayatımı eğitime adadım, son nefesime kadar çalışacağım”

Çocukluğundan başlayarak bugüne kadarki anılarını “Hayatım Eğitim” kitabında toplayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, kitabında genç kuşaklara örnek olacak başarı hikâyesini paylaştı. Uğur Dershanesi'yle başlayan başarı yolculuğunu kitaplaştırma serüvenini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Yücel, hayatını eğitime adadığını, eğitimden başka bir işi olmadığını ve son nefesine kadar bu alandaki çalışmalarını yürüteceğini söyledi. Yücel, Giresun'un Piraziz İlçesi'nden başlayarak anlattığı hayat hikâyesinde; köyde doğup, büyüyen, ilkokul ve ortaokulunu köyde okuyan bir çocuğun, bugünkü durumuna gelişinin gelecek nesillere örnek olmasını dilediğini aktardı.

İlk ve ortaokulu köyde okuyan bir çocuğun başarısı

Eğitim alanındaki deneyim, bilgi ve tecrübesini kitaplaştırarak, gelecek kuşaklara aktarması konusunda çevresinden oldukça baskı gördüğünü ifade eden Enver Yücel, “Kırk yıldan fazla anaokulundan yükseköğretime kadar eğitim hayatının içerisindeyim. Türkiye'de ve yurtdışında okullarım, üniversitelerim var. Eğitim alanında epeyce bir deneyimim ve geçmişim oldu. Eğitim girişimciliğim bugün dünyanın hemen hemen birçok yerinde konuşulan bir hale geldi. Köyde doğup, büyüyen, ilkokul ve ortaokulunu köyde okuyan bir çocuğun bugünkü bu durumlara gelişini gelecek nesillere aktarmam, özellikle de birikimlerimi ve nasıl başardığımı anlatmam hususunda bu kitabın artık yazılması gerektiği konusunda çevremden çok baskı aldım” dedi.

“Hem okudum hem okuttum hem de öğrendim”

Bugünkü başarısında nerden nereye nasıl geldiğini aktaran Yücel, “Lise son sınıfta gittiğim Uğur Dershanesi'nin bir, iki yıl sonra ortaklarından biri oldum. Dershane Laleli'de iki odalı bir yerdi. Şu anda dünya üzerinde üniversiteleri ve çeşitli yerlerde eğitim merkezleri olan büyük bir grup haline geldik. Tabi bunları yaparken kırılma noktamız da oldu. Eğitim ile bu kadar ilgilenirken dünyayı gezdik ve gördük. Bir insanın, bir topumun ve bir ülkenin gelişmesinin en önemli lokomotifinin eğitim olduğunu anladım. Bu bakımdan daha iyi olma ve daha iyi işler yapma konusunda hem fikir olmuş olduk. Bir taraftan da hem okudum hem okuttum hem de öğrendim. Öğrendiklerimi de ülkemde uygulamaya çalıştım. O günlerden bu günlere geldik” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitliği tanınsın”

Türkiye'nin eğitim ve öğretimde öncü bir ülke olmasını arzuladığını belirten Yücel, “Hedefimiz iyi ve kaliteli bir eğitim-öğretim yapmak. Çünkü anlayışımız her çocuğun kaliteli bir eğitim alma hakkına sahip olmasıdır. Bizim okullarımız özel okul. Ancak biz okullarda özel-devlet ayrımı olmasını ve özel okulların sadece varlıklı aile çocuklarının gittiği okullar olmasını istemiyoruz. Bu okullara dar gelirli aile çocukları da gidebilsin. Bu alanda politikalar gelişsin. Nitekim bizler kurumlarımızda eğitimde fırsat eşitliğinin tanınmasını anlatarak, eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Dünya batmasın ama bu sistem batsın”

En büyük dileğini eğitimde fırsat eşitliği olması olarak açıklayan Yücel, “Dünya batmasın ama bu sistem batsın diyorum. Dünyada adaletsizlik var. Dünyada açlıktan ölen bebekler, çocuklar var. Bunu ülkeme de taşıdığım zaman ülkemde de eğitimde fırsat eşitliği olsun istiyorum. Eğitimsiz ya da kaliteli eğitim almayan çocuklarımız olsun istemiyorum. Dünyanın çocukları kaliteli eğitime ulaşsın. O zaman dünya barışık halde yaşar. Gelir adaleti sağlanır. Bunlar sağlandığı zaman huzurlu bir dünya, toplum ve ülke olur. Bunu sağlamak için nefesimiz yetene kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Çocukları, gençleri çok seviyorum”

Başarısının sırrının neler olduğunu da anlatan Yücel, “İşimi seviyorum. Çocukları, gençleri çok seviyorum. Eğitimsiz toplumların gelişmeyeceği bilinciyle hareket ediyorum. Bu alanda ne kadar iyi olursak ve ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek, ülkeme o kadar iyi hizmet etmiş olurum. Bu anlayışla, bu sevecenlikle meseleye bakıyorum. Bunun için sadece bakmak ya da bilmek yeterli değil, aynı zamanda çok çalışmak lazım. Çok çalışıyorum ve işimden keyif alıyorum. Keyif aldığınız işlerde zaten başarılı oluyorsunuz” dedi.

“Genç nüfusumuz en büyük artımız”

Üreten bir nesil için iyi bir eğitim sisteminin şart olduğunu ifade eden Yücel, “Genç nüfusumuz Türkiye'nin en büyük artısıdır. Bu nedenle genç nüfusumuzu mükemmel bir şekilde eğitmemiz lazım. Bunu yaptığımızda Türkiye uçar. Ancak genç nüfusumuzu eğitemezsek Türkiye maalesef sorunların içerisinden çıkamaz. Nitekim katma değeri yüksek bir üretim yapmak, üreten bir nesil yetiştirebilmek ve eğitimin daha da kaliteli olması için eğitim paradigmalarının değişmesi ve eğitimi buna göre yönlendiriyor olmamız lazım. Bunun için de en başta mevcut eğitim sistemi içerisindeki öğretmenlerimizin alandaki varlığını maddi ve manevi olarak arttırmak gerekiyor. Bu şeklide daha iyi bir eğitim sistemi yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 500'e girmek”

“Yaptığımız her işte Türkiye'nin en iyisi olmak değil, dünyanın en iyisi olmak istiyoruz” diyen Yücel, “Bizim çocuklarımızın dünyadaki akranlarından eksik kalan tarafı olmasın. Bakıldığında okullarımız gerek fiziksel yapıları gerekse de akademik yapıları bakımında dünyadaki birçok okuldan çok daha iyi durumda. Nitekim üniversitemizi kurulalı daha 20 yıl oldu. 20. yılında 30 bin öğrenciye ulaştık. Bini aşkın akademisyeni olan, dünya sıralamasında binin altına düşen bir okuluz. Hedefimiz 2023'te üniversite sıralamasında ilk 500 arasına girmektir. Diğer üniversitelerin tarihine baktığımız zaman üniversite olarak 20 yılda şaşırtıcı bir gelişme gösterdik. Sadece sayısal olarak bir büyüklük değil, aynı zamanda içerik ve kalite olarak da iyi olma gayreti içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta bizi son derece memnun etmekte ancak bunun yeterli olmadığını bilerek çalışıyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ekonomisine ve kültürümüzün tanıtılmasına da katkı sağlıyoruz. En fazla yabancı öğrenci alan üniversiteyiz. 114 ülkeden 4 bin dolayında yabancı öğrencimiz var. Ülkemize 120 milyon dolar getiren bir kitleden bahsediyorum” ifadelerinde bulundu.

“En büyük ödülüm, öğrencilerimizin başarıları”

Eğitim alanındaki başarıları nedeniyle Türkiye ve dünyada birçok ödüle layık görülen Yücel, kendisini en fazla gururlandıranın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eğitime yaptığı desteklerden dolayı aldığı ödül olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “ Bir diğer almaktan gururlandığım ödül ise Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un elinden dünya eğitimine yatırımlarımdan dolayı almış olduğum ödüldür. Çok büyük bir törendi. 500 büyükelçi ve konsolosun bir arada olduğu New York'taki ödül töreninde, hem konuşmam oldu hem de ödülümü aldım. Gurur vericiydi. Bunun yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde de ödüller aldım. Ancak beni en fazla mutlu eden öğrencilerimizin mezuniyetleri, onların başarılarıdır. Dünyanın her noktasında artık mezunlarımız var. Mezunlarımızın başarı durumlarını gördükçe mutlu oluyor, gurur duyuyorum. Bana esas ödül, öğrencilerimizin başarılarıdır. “

“Sporsuz eğitim düşünülemez”

Eğitim kadar spora da değer verdiğini söyleyen Yücel, sporsuz eğitimin olamayacağına değinerek şu ifadelerde bulundu: “Eğitim denince sadece bir dersin öğretimi düşünülmemeli. Bunun yanı sıra spor ve sanata da önem verilmelidir. Bütünüyle bir eğitim-öğretim ortamları oluşturabilmek en doğru olanıdır. İnsan sağlığı her şeyin başında geliyor. Bunun için de çocuklarımıza spor alışkanlığı sağlamamız lazım. Spor alışkanlığı edinen gencin, çocuğun kötü alışkanlıklardan kurtulacağı en azından bedensel, zihinsel olarak daha da iyi olabileceği düşüncesiyle öğrencilerimizi her zaman için spora özendirdik ve özendiriyoruz. Okullarımızda sporda iyi öğrenciler ve iyi sporcular yetişmek için yatırımlar yapıyoruz.”

Arkadaşlarının gözüyle Enver Yücel

Kitabında arkadaşlarının kendisiyle ilgili görüşleri için de bir bölüm ayıran Yücel, dostlarının gözünde nasıl bir Enver Yücel olduğunu ise şu sözler ile anlattı: “Onların gözüyle sevecenim, babacanım, güler yüzlüyüm, çalışkanım ve yardımseverim. Eğitimimin her şeyini ailemden aldım. Giresun'un Piraziz İlçesi'nde dünyaya geldim, okudum. Dostluk ve arkadaşlık benim için çok önemli. Arkadaşlarımın çoğu da bunlardan bahsetmiş. Sağ olsunlar.”

25 kuruş için Emirgan'dan, Beşiktaş'a

Haydarpaşa Lisesi'nden arkadaşı Mehmet Ali Aydınlar ile bir anısını da paylaşan Yücel, “Değerli arkadaşım Mehmet Ali Aydınlar ile Haydarpaşa Lisesi'nde beraber okuduk. Bir gün top oynamıştık ve yorulmuştuk. Arkadaşıma bir çay içelim dedim. Çayı içtikten sonra da ‘çay bardaklarını denize atalım, çay içtiğimizi anlamazlar' dedim. Ama o ‘olmaz' dedi. Çay parasını verdiğimiz zaman geriye 25 kuruş kaldı. Beşiktaş'a gitmek için 25 kuruşumuz eksikti. Elimizdeki parayla ya ben binecektim otobüse ya da arkadaşım binecekti. 25 kuruşumuz olmadığı için Emirgan'dan yürüyerek Beşiktaş'a kadar geldik” diyerek sözlerini tamamladı.