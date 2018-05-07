Enver Yücel: “Hedefimiz Future Campus’ten uzaya nano uydu yollamak”

Eğitim sektöründe geleceğin dinamiklerini inşa eden Bahçeşehir Koleji, Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü ile Türkiye’yi “Future Campus” temasıyla tanıştırdı. Ortaöğretimin üniversite kampüs olanaklarıyla buluştuğu Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde öğrencilere; dünyanın sayılı üniversitelerinde bulunan “drone” ve “sanal gerçeklik” laboratuvarlarıyla çağın ötesinde eğitim imkanı sunulacak. Yeni kampüsün lansmanında Bahçeşehir Kolejinin, dünyanın en iyi öğretmenleri arasında yer alan ünlü matematikçi Finlandiyalı Maarit Rossi ile iş birliği yapacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bahçeşehir Koleji, “Future Campus” temasına özel olarak hazırlanan laboratuvarlar ve sosyal alanlarla eğitim ortamlarında inovasyonu temsil ederek, eğitimin dinamiklerini ve alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak olan Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nün lansmanı BUEK Başkanı Enver Yücel ev sahipliğinde, Finlandiya eğitim sisteminin mimarlarından dünyaca ünlü matematikçi ve eğitimci Maarit Rossi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Dünyanın Sayılı Üniversitelerinde Bulunan Drone ve Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarıyla Eğitim İmkanı”

Türkiye’de STEM eğitimin öncülüğünü yaparak eğitim sistemine ve müfredata örnek olan Bahçeşehir Koleji’nin Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde öğrenciler; robotik çalışmalarını Türkiye’nin en geniş “robotik laboratuvarı”nda gerçekleştirme imkanı bulacak. Öğrenciler ayrıca; kampüste bulunan “drone laboratuvarı”nda, derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve deneyimleme fırsatı bulacak. Branş derslerinde ise aktif olarak kullanabilecekleri tam donanımlı Sanal Gerçeklik (VR) laboratuvarında öğrenciler, ders dışındaki kulüp çalışmaları ve projeleri için de içerik üretme imkanı bulacaklar.

“Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü dünyanın en iyi kampüslerinden biri olacak “

Lansman konuşmasında kampüs hakkında detaylı bilgi veren BUEK Başkanı Enver Yücel, Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nün dünyanın en iyi okullarından biri olacağını belirtti. Yücel: “ Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bu sene sektörde 50. yılımızı kutluyoruz. Bu başarımızı İzmir, Ankara ve İstanbul’da açacağımız 50. Yıl Kampüslerimiz ile taçlandırıyoruz. Dünyanın en iyi okullarının neredeyse tümünü yerinde bizzat inceledim. Başarının anahtarı fiziksel koşullar, uygulanan müfredat ve bu müfredatı en iyi metotlarla öğrencilere sunan öğretmenler. Bunların sentezi dünya standartlarında başarıyı getirir. Future Campus temasıyla açacağımız bu kampüsümüzle dünyanın en iyi okullarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

“ Öğrencilerin Hedefi Uzaya Nano Uydusu Atmak Olacak”

Konuşmasına devam eden Yücel: “Türkiye’nin zenginleşmesinin tek yolu eğitimdir. Bütün dünya geleceğin eğitimine odaklanmış durumda. Biz de bu vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimizi fabrikasyon bir eğitimle değil, geleceğin eğitim anlayışıyla yetiştiriyoruz. Robotik takımımız başta olmak üzere, uluslararası yarışmalarda öğrencilerimizin birincilikleri de bunu kanıtlıyor. Bizler yapacağız demiyoruz, yaptık diyoruz” diye konuştu.

Eğitim sektöründe birçok ilke imza attıklarına dikkat çeken Yücel; “Akademik kadromuzu güçlendirmek için dünyanın en başarılı ülkesi olan Finlandiya’dan feyz alıyoruz. Oradan çok önemli isimler okulumuza akademik danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimize ABD ve Finlandiya’da eğitimler aldıracağız. Bu kampüste sorgulayan, hayal eden ve başaran öğrenciler yetiştireceğiz. Burada eğitim alan öğrencilerin hedefi sadece sınavlarda başarı elde etmek olmayacak; bu kampüsteki öğrencilerin hedefi uzaya nano uydusu fırlatmak, ülkesi için üretmek olacak” dedi.

“Bahçeşehir Koleji, Finlandiya Eğitim Sisteminin Kurucularından Maarit Rossi ile İş Birliği Yapacak”

Dünyaca ünlü matematikçi ve eğitimci Finlandiyalı Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapacak. PISA sınavlarında yakaladığı başarı ile dünyanın rüya eğitim sistemi olarak nitelendirdiği Finlandiya müfredatının baş mimarlarından olan Maarit Rossi, deneyimlerini iş birliği yapacağı Bahçeşehir Koleji ile Türkiye’ye kazandıracak. Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Maarit Rossi, Ankara, İzmir ve İstanbul’da Bahçeşehir Koleji kampüslerinde velilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Velilere matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapan Rossi, Bahçeşehir Koleji öğretmenleriyle birlikte de bir dizi workshop gerçekleştirdi.

“Future Campus İçerisinde Fen ve Teknoloji Lisesi de Yer Alıyor”



Bahçeşehir Kolejinin Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi’ni aynı kampüste buluşturduğu ilk kampüsü olacak Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü, “Future Campus” temasıyla üniversite kampüsü olanaklarını ortaöğretime taşıyor. Geniş ve doğayla iç içe bir alanda kurulan kampüs, laboratuvarları ve eğitim ortamlarıyla benzersiz bir eğitim ortamı sunarken, alanında birçok ilki de içinde barındırıyor.

2018 – 2019 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 14 kampüse ulaşacak Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye’de fen eğitimine getirdiği farklı bakış açısıyla öne çıkarken, yetiştirdiği gençlerle ülkenin geleceği için umut aşılıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde, bu okullar için Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle oluşturulan, MEB onaylı özel müfredat uygulanıyor. Üniversite standardında eğitim verilen Fen ve Teknoloji Liseleri’nde öğrenciler, giriş seviyesinde mühendislik dersleri alıyor ve bazı dersleri akademisyenlerden alıyor. M.I.T, Stanford University, University Of Chicago gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden kabul alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları sonrasında kariyerlerine Amazon, Microsoft gibi dev markalarda başlıyor.

“Eğitime Yön Veren Kampüs”

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü; Sanal Gerçeklik (VR) Laboratuvarı, STEM+A Merkezi, Genetik Laboratuvarı, 3D Sanat Sokağı, Tasarım Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Drone Laboratuvarı ve ayrıcalıklı sosyal alanlarıyla öğrencilerine çağın ötesinde bir eğitimin kapılarını açmaya hazırlanıyor.