Enver Yücel’e “Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı” verildi

Uluslararası işbirlikleri ve ikili anlaşmaları hayata geçirmek amacıyla Moğolistan’a giden ve başkanlığını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in yürüttüğü heyet, sınırları Türkiye’yi aşan ve BAU Global bünyesinde bulunan kurumları adına başkent Ulanbator’da önemli temaslarda bulundu. Ata yurduna geniş katılımlı bir eğitimci grubuyla hareket eden heyetin ilk durağı, Cengiz Han Meydanı’nda bulunan Devlet Sarayı oldu. Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın kabul ettiği heyet, kültür ve eğitim alanlarında iki ülkenin yürüteceği ortak proje ve modeller üzerine paylaşımda bulundu.

“Kültürel ortaklığı, eğitim alanında somutlaştırmak istiyoruz”

Türk Milleti’nin doğuş ocağında bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Enver Yücel, “Atalarımızın bu coğrafyada taşlara kazıdığı yazıtlar, düşünceye, bilginin nesilden nesile aktarımına yani eğitime verdikleri önemi gösteriyor. Kurum olarak eğitimdeki 50. yılımızda, atalarımızın eğitime verdiği önemin taştan simgelerini görüp, o günkü ruhu yaşayarak kurumsal hafızamızı zenginleştirmeye geldik. Aynı coğrafyanın farklı zamanlardaki yurttaşları olarak, Moğol kardeşlerimizle paylaştığımız kültürel ortaklığı, eğitim alanında somutlaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki geleneği kuvvetlendirerek yaşatmak, bu eşsiz ata miraslarını sadece korumakla değil, arkalarındaki görülmeyen eğitim ateşini hissetmek ve onu daha da güçlendirmekle mümkün. Moğol kardeşlerimizin bu güzel vatanına, Ata yurdumuza, Türklüğün bu doğuş ocağına eğitim ateşimizi daha da güçlendirmeye geldik” dedi.

“Tüm girişimlerinizde destek olmaya hazırız”

“Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın başkan ve yöneticilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum” diyen Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa da düşüncelerini “Dünya eğitimine önemli katkı sağlayan bir eğitim grubunun liderini ve yöneticilerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Eğitim insana yapılan en önemli yatırım. Moğolistan’ın yüzde 70’i genç nüfus. O yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle eğitim yoluyla ilerletilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim yoluyla yaptığınız hizmetleri Moğolistan’da da sürdürmenizi istiyoruz. Moğolistan’a yapacağınız tüm girişimlerde size hükümetimiz olarak destek olmaya hazırız” sözleriyle dile getirdi.



Enver Yücel ve beraberindeki heyeti daha sonra Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin kabul etti. Enver Yücel’e burada, “Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı” verildi. Eğitim, kültür ve sanat alanında ikili işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan isimlere verilen nişanı Yücel’e, Moğolistan Devleti adına Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin verdi. Yücel’e tevdi edilen Moğolistan Kültür Elçiliği Nişanı’nda; “Kültür, sanat, tarih, spor, bilim ve insani alanlardaki ikili iş birliğini destekleyerek yurtdışında Moğolistan’ı desteklemeye yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. Kültür Temsilciliği misyonunu tüm dünyaya yayarak yardımcı olan herkese minnettarız” ifadeleri yer aldı. Nişan daha önce Amerikalı oyuncu Richard Gere ve Japon sanatçı Yashiro Aki’ye verilmişti.