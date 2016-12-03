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Enza Home Koltuk Takımı Modelleri ile Odanızı Yenileyin

Yaşam alanında rahatlığı ve yüksek konforu arayanlar için ideal ürünler hazırlayan Enza Home, birbirinden başarılı koleksiyonlarıyla her zevke hitap etmeyi başarıyor.

Enza Home Koltuk Takımı Modelleri ile Odanızı Yenileyin

03 Aralık 2016 12:44

Şık tasarımları, zengin kumaş seçenekleri ve sıra dışı özellikleriyle ön plana çıkan koltuk takımları, hayatınıza renk katmayı hedefliyor.

Modern ve Klasiğin Sentezi Koltuk Takımı Modelleri

Valentina Koltuk Takımı, klasik detayları modern bir anlayışla yeniden yorumluyor. Yataklı ve yataksız 3’lü koltuk alternatifleri bulunan Valentina Koltuk Takımı, Dairesel formlu ahşap ayak tasarımı detayıyla dikkat çekiyor. Zengin kırlent seçeneğinin yanı sıra süet dokulu kumaşıyla yumuşak ve rahat bir dokunma hissi yaratıyor. Mekanlara lüks ve modern bir atmosfer kazandıran Chelsea Koltuk Takımı ise 2016 kadife ve vintage kumaş koleksiyonu ile estetik tasarımını canlı bir zarafetle buluşturuyor. Kapitoneli gövdesi ve takıma uyumlu kırlentleriyle hemen fark edilen model, ceviz rengi ahşap ayaklarla mekanlara şıklık katıyor.

Enza home Koltuk takımı modellerine erişmek için hemen http://www.enzahome.com.tr/Koltuk-Takimlari adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağdaş Tasarım Harikaları Enza Home’da

Odanızı geniş gösteren Crystal Plus Koltuk Takımı, yumuşak dokulu kumaşıyla rahatlığı çağdaş tasarım ile buluşturuyor. Ahşap kasa ayaklı takım, siyah ve ceviz renk olmak üzere iki renk alternatifiyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Özel CNC kesim 34 DNS HR sünger yapısı, ürünün kalitesinin kanıtı haline gelirken, takım, zengin renk seçenekleri ile odanıza uygun modeli edinebilmenizi mümkün kılıyor. İnce kollu modern tasarımıyla Luce Koltuk Takımı, ahşap konik ayak tasarımıyla farkını ortaya koyarken net ve yalın geometrik desenleri, lüks kumaşı, mavi ile toprak tonlarıyla muhteşem bir uyum sağlıyor. Old wood ve ceviz rengi seçenekleri olan takımla uyumlu ahşap ayaklar, modelin asaletini arttırıyor.

Sadeliğin ve Zarafetin Adresi Enza Home

Tay tüyü desenli kumaş alternatiflerinin yanı sıra ahşap ve modern ayak kullanımıyla Bolero salon takımı, retro stile çağdaş bir yorum katıyor. Zengin ve lüks kumaş kullanımının yanı sıra sadeliği ve zarafeti birlikte sunuyor. Modern duruşu ile salonlarınıza sadelik getiren Polka, geniş oturumu ile ekstra rahatlık sunuyor. Birçok mobilyayla uyum sağlayacak ceviz ve beyaz renkli ayak detayıise en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Retro detaylarla yorumlanan modern tarzı, yüksek konfor ile buluşturan Lina ise farklı boy ve desenlerdeki kırlent çeşitliğiyle göze çarpıyor. İstenildiğinde kolaylıkla yatağa dönüşebilen 3’lü koltuk alternatifi ise çok yönlü kullanım avantajı sağlıyor.

Enza Home’un, yurt içi ve yurt dışındaki 125 mağazasında 2000’e yakın farklı ürün çeşidi bulunuyor. Oturma odası ya da salonunuzda benzersiz değişiklikler yapmak için size en yakın Enza Home satış noktasını ziyaret ederek dilediğiniz modelleri edinebilirsiniz.

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