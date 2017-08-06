EPDK 30 enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 2017 yılında kullanılmak üzere 50 personel için açıktan atama izni verilmişti. Kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen öğrenim dallarında toplam 20 enerji uzman yardımcısının alınması için harekete geçildi ve 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK 13. Grup Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayımlandı. 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında online olarak başvurular alındı. Başvuru şartlarından biri de öğrenim durumuna göre belirlenen KPSS puan türünden en az 80 puan almaktı. Daha sonra adayların belgeleri incelendi, sınava girmeye hak kazanan KPSS puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere adaylar sıralandı. Mevzuat gereği ilan edilen kontenjanın dört katı aday sınava alındığından bin 18 aday arasından 80 aday sınava çağrıldı.

Beş daire başkanından oluşan bir sınav komisyonu tarafından adaylar 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında sözlü sınava alındı. Adaylara, EPDK’nın görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak mesleki alan bilgisi konularından sorular yöneltildi.

Adaylar giriş sınavında; kurumun görev alanına giren temel konular ile belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, mesleki alan bilgisi konularından (50 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden değerlendirildi.

Daha sonra yapılan sıralama sonucunda 20 adayla ilgili sonuçlar 27 Temmuz 2017 tarihinde Kurum internet sitesinde açıklandı. 2017 yılı içerisinde boş kalan kontenjanlarla kullanılmayan 30 kontenjan için bir sınav yapılması planlanıyor.

Caner Ünver