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EPDK, yaz saati uygulaması sebebiyle sayaçlarda düzenleme yaptı

EPDK, yıl boyu sürdürülmesine karar verilen yaz saati uygulamasının, elektrik sayaçlarındaki tüketimde sapmalara sebep olmasını engellemek için düzenlemeye gittiğini açıkladı.

EPDK, yaz saati uygulaması sebebiyle sayaçlarda düzenleme yaptı

27 Ekim 2016 16:33

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlar Kurulu kararıyla yıl boyu sürdürülecek olan yaz saati uygulamasının, elektrik sayaçlarındaki tüketimde sapmalara sebep olmasını engellemek için düzenleme yaptığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan birinci maddede, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi yer aldığı belirtilerek, elektrik tüketimini ölçmek amaçlı tesis edilen elektronik sayaçlar 30 Ekim 2016 tarihinde daha önceden programlandığı gibi kendisini otomatik olarak bir saat geri alacağı bildirildi.

Buna göre; kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu durumun üç zamanlı tarife üzerinden elektrik tüketen tüketiciler düşünüldüğünde; sayaç saati ile gerçek saat arasında bulunan bir saatlik fark gündüz, puant ve gece zaman dilimlerinde birer saatlik kaymalara ve üç zamanlı tarife dilimlerine göre tüketimlerini belirleyen bu tüketicilerin yanılmasına sebep olacağını belirterek, Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilmesinin enerji sektörüne yansımalarını yönetmek amacıyla EPDK tarafından 'Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın değiştirildiğini kaydederek;

"Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında, gündüz dönemi saat 07.00 ile 18.00 arasında, puant dönemi saat 18.00 ile 23.00 arasında, gece dönemi saat 23.00 ile 07.00 arası olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 arasında gece dönemi saat 22.00 ile 06.00 olarak belirlendi.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler içinse yıl boyunca gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00 arasında, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 arasında ve gece dönemiyse saat 22.00 ile 06.00 arasında olmak üzere uygulanmaya devam edilecek" şeklinde karar alındığı açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; yanlış anlama ve uygulamayı önlemek için elektronik sayaç sahibi olan ve 3 zamanlı tarife üzerinden elektrik kullanan tüketiciler için sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile sayaç zamanları güncellenene kadar uygulanmak üzere bu düzenleme yapıldığı belirtilerek, nihai faturalara yansıyacak herhangi bir artış kesinlikle söz konusu olmayacağı vurgulandı.

Ayrıca, yapılan değişiklik görevli tedarik şirketleri tarafından ilgili tüketicilere (SMS,e-posta, fatura üzerindeki açıklamalar v.s yoluyla) bildirileceğini kaydetti. 


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