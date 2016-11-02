Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunca (EPDK); Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ve merkez nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yeterlilik sağlayan ilçelerde yürütülecek dağıtım faaliyetleri belirlendi. Buna göre, kararı kapsamında doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler, kurul tarafından yetkilendirilecek.

Dağıtım şirketi, bölgesine dahil olan ilçelerdeki şebeke yatırımları ve bağlantı işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürüteceği, şebeke dizaynı ve yatırımlar gerçekleştirilirken, abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinin ağırlıklı bulunduğu bölgelere öncelik verileceği bildirildi.

Dağıtım şirketi, ilçede şebekenin henüz ulaşmamış olduğu bölgelerdeki abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinden gelen bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü olmayacağı, abone bağlantı bedelinin yatırılmış olması tek başına bağlantı yapılmasını zorunlu kılmayacağı açıklandı.

Dağıtım şirketi, güvence bedeli de dahil olmak üzere tüketicilerden tahsil edebileceği diğer bedellerle ilgili uygulamalarını mevcut mevzuata uygun olarak yürüteceği kaydedildi.

Ayrıca, doğalgaz dağıtım şebekesinin ulaşmasının ve bağlantı yapılmasının mümkün olduğu belirlenen adresler için yatırılmış abone bağlantı bedelleri iade edilmeyeceği belirtildi.