Diğer
Kategoriler

EPDK'dan doğalgaz dağıtım düzenlemesi

Doğalgaz dağıtım şebekesi yatırImlarında abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelere öncelik verileceği açıklandı.


02 Kasım 2016 12:26

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunca (EPDK); Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ve merkez nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğalgaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yeterlilik sağlayan ilçelerde yürütülecek dağıtım faaliyetleri belirlendi. Buna göre, kararı kapsamında doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler, kurul tarafından yetkilendirilecek.
Dağıtım şirketi, bölgesine dahil olan ilçelerdeki şebeke yatırımları ve bağlantı işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürüteceği, şebeke dizaynı ve yatırımlar gerçekleştirilirken, abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinin ağırlıklı bulunduğu bölgelere öncelik verileceği bildirildi.
Dağıtım şirketi, ilçede şebekenin henüz ulaşmamış olduğu bölgelerdeki abone bağlantı bedelini yatırmış başvuru sahiplerinden gelen bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü olmayacağı, abone bağlantı bedelinin yatırılmış olması tek başına bağlantı yapılmasını zorunlu kılmayacağı açıklandı.
Dağıtım şirketi, güvence bedeli de dahil olmak üzere tüketicilerden tahsil edebileceği diğer bedellerle ilgili uygulamalarını mevcut mevzuata uygun olarak yürüteceği kaydedildi.
Ayrıca, doğalgaz dağıtım şebekesinin ulaşmasının ve bağlantı yapılmasının mümkün olduğu belirlenen adresler için yatırılmış abone bağlantı bedelleri iade edilmeyeceği belirtildi. 

Etiketler: doğalgaz dağıtım düzenlemesi, EPDK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!