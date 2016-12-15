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Epilasyondan önce bunlara dikkat

İzmir'de bir dermatoloji polikliniğinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog) Dr. Gaye Sarıkan, epilasyon öncesi muayenenin önemine dikkat çekti.


15 Aralık 2016 10:50

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog) Dr. Gaye Sarıkan, epilasyon öncesi yapılacak muayene ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Daha önce sağlık personelinin dikkati sayesinde iki danışana kanser riski açısından yaklaşıldığını ve gereken üniversite merkezine yönlendirildiğini belirten Dr. Sarıkan, "Deri hastalıkları çok çeşitli olduğundan, sadece deri yüzeyindeki oluşumlar, benler, egzamalar, sedef veya benzeri hastalıklar dışında, başka uzmanlık alanlarını ilgilendiren konular deride farklı belirtiler verebilir. Kıllanma artışı, adet düzensizliği, kilo alma, saçlarda dökülme, deri yağlanmasının artması, kadın danışanın kist veya diğer hormonal sorunları olduğu anlamına gelebilir" dedi.

Epilasyonun dikkatli uygulanması gereğini vurgulayan Özel Hera Derma Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Sarıkan, açık yara, uçuk veya diğer enfeksiyonu olan bir kişiye epilasyonun o gün için yapılmaması gerektiğini söyledi. Sarıkan şöyle devam etti: "Böyle bir durumda zaten bir ışık kaynağı olan lazer nedeniyle enfeksiyon yayılabilir. Kadının kılları kalınsa ve normalden fazla sıksa yine kadın danışan da hormonal problemlerin araştırılması yerinde olacaktır. Yöresel özellik nedeniyle kılları fazla olan kişiler, epilasyon lazer uygulamalarına iyi yanıtlar alabilirler. Önemli olan klinikte hem sağlık personelinin olması hem de birden fazla teknolojisi farklı cihazların bulunması, kıl tedavilerinde daha başarıları sonuçlar almayı mümkün kılmaktadır."

Etiketler: epilasyon, İzmir


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