Epilepsi hastası kadın yürüyen merdivenlerden düştü

Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan Hacer Dunak, alışveriş merkezi yürüyen merdivenlerinden çıkarken birden fenalaştı. Merdivenlerden yuvarlanan kadının yardımına koşan AVM görevlileri, merdivenleri acil stop düğmesiyle durdurduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hacer Dunak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Dunak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gören vatandaşların acı içinde kıvranan kadına yapılan müdahaleyi film seyreder gibi seyretmesi kameralara yansıdı.

Diğer yandan AVM Müdürü Yurdaer Duman, AVM görevlilerinin Hacer Dunak'ın düştüğünü görür görmez müdahale ettiklerini ve merdiveni durdurarak yaralanan Hacer Dunak için sağlık ekiplerine haber verdikleri ifade etti.