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Epilepsi hastası Vedat yardım eli bekliyor

Iğdır’da yaşayan epilepsi hastası 17 yaşındaki Vedat Aydemir, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.


21 Aralık 2016 11:00

Konaklı Mahallesi’nde oturan epilepsi hastası 17 yaşındaki Vedat'ın bakımını annesi Mercan Aydemir zor şartlar altında yapıyor. Anne Aydemir, Vedat’ın bütün ihtiyaçlarını kendisinin gördüğünü belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği 870 TL ile geçindiklerini söyledi. Oğlunun tedavisi için çağrıda bulunan Mercan Aydemir, "Oğlum 14 yaşındayken bir gün okuldan eve geldi ve ‘anne başım ağrıyor’ demesi üzerine doktora götürdüm. Buradaki doktorlar ne olduğunu anlamayınca ‘Erzurum’a götürün’ dediler. Erzurum’a götürdüm, ama orada da hastalığını bulamadılar. ‘Ankara’ya götürün, sırtından sıvı alınarak hastalığının ne olduğu bulunabilir’ denildi. Başta korktuk biraz, ama daha sonra Ankara’ya götürdük ve 17 gün hastanede yattı. Doktorlar gerekli araştırmaları yapıp bize kötü haberi vererek oğlumun epilepsi olduğunu söyledi. Her an her şeyin olabileceğini ve her geçen gün daha da kötüye gidebileceği söylendi. Çaresizce eve geri döndükten sonra oğlum sık sık nöbet ve kriz geçirmeye başladı. Birer hafta arayla önce kollarını, sonra ayaklarını kaybetti.

Bir gün oğlumun sabit bir şekilde duvara baktığını gördüm ve yanımda bulunan akrabalarıma, oğlum neden dönüp bana bakmıyor diye sorduğumda Vedat gözlerini de kaybetmişti. Bir ay içinde oğlum önce ellerini, sonra ayaklarını ve en sonunda da gözlerini kaybederek bu hale geldi. Oğlum beş yıldır hasta ve doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor. Benim maddi imkanım olmadığı için yaptıramıyorum. Oğlumun konuşması, kendini ifade edebilmesi ve bir bardak su bile istemesi bana yeter. Ben yıllardır tek başıma mücadele ediyorum. Üç çocuğum daha var, ama Vedat’la ilgilenmekten onları unuttum. Ne olur, oğlum gözlerimin önünde eriyip gitmesin. Bu hastalığın bir çaresi varsa eğer yetkililerden yardım istiyor ve bekliyorum” dedi. 

Ercan Tunç

Etiketler: epilepsi hastası, ığdır, yardım eli


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