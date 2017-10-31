ERA Gayrimenkul brokerları Kıbrıs’ta buluşacak

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan CampERA, Türkiye’den ve KKTC’den gelen brokerları ağırlayacak. Katılımcılarına eğlence, eğitim ve network fırsatlarını bir arada sunacak kampta, birbirinden değerli isimler de ağırlanacak. Ayrıca motivasyonu artırmak için turistik bir Kıbrıs gezisi de gerçekleştirilecek.

Kampta tecrübeli konuşmacılar yer alacak

Şirket açıklamasına göre kampta uzun yıllar boyuncu uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticiliğini yapan Ali Kırman, ‘Satış Becerileri Kazanma ve Geliştirme’, ‘Müşterilere Hizmet Sunma’, ‘Satış Kadrosunun Yönetimi’, ‘Gruplar Karşısında Etkin Konuşma ve Sunum Becerileri’ konularını anlatacak. 2005 yılından beri gayrimenkul franchising sektöründe uluslararası markalarda master franchise ofislerinde brokerlar ve gayrimenkul danışmanları ile çalışmış olan Kostas Bakas’ın da gayrimenkul trendleri hakkında konuşacağı programda, ERA Top Gun Academy programının detaylarına da yer verilecek. Kariyerine Gayrimenkul Danışmanı olarak başlamış ve sektörde kazandığı deneyim sonrası gerçek tutkusu olan eğitmenliğe geçerek, eğitmenlik kariyeri boyunca 600 binden fazla kişiye eğitim ve koçluk veren Paul Vincenti ’Pratikte Liderlik’ konusunu anlatacak. İmmoviewer Türkiye CEO’su Tuncay Türkoğlu ise ‘Gayrimenkulde Dijital Pazarlama’ başlığı altında brokerlarla deneyimlerini paylaşacak.

ERA Gayrimenkul Türkiye ve KKTC Genel Müdürü Özhan Atalay, CampERA’nın 2018 yılı motivasyonlarına yapacağı katkıdan bahsederek başladığı konuşmasında, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan gayrimenkuldeki yeni trendleri veri ve istatistiklerle anlatacak. Konusunda uzman deneyimli konuşmacılarımızdan tecrübelerini dinlerken tüm katılımcılarımız için de network ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Katılımcılarımız tüm yılın stresini atarken aynı zamanda vizyonlarını genişletecek yeni bilgilerle de donatılmış olarak işlerinin başına dönecekler. Bu senede kampımızda yine en iyiye giden yolda, en iyiyi yapmak ve daha iyi hizmet sunumu, iş sistemlerinin daha fazla ve daha etkin kullanımı konuları masaya yatırılacak” dedi.