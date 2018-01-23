ERA Gayrimenkul Türkiye 2017 yılı büyüme rakamlarını açıkladı

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, 2017 yılında pazar payını en fazla büyüten firma olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 2017 yılında şirket, pazar payını iki kat büyüterek, gayrimenkul danışmanı sayısını 95'ten 186 ya taşıdı. Broker sayısında yüzde 35, idari ofis kadrosu sayısında ise yüzde 90'ın üzerinde büyüme göstererek 2017 yılını büyük bir büyüme başarısı yakalayan ERA Gayrimenkul Türkiye'nin 2018 hedefi ofis bazında yüzde 50 büyüme.

2017 yılını değerlendiren ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, "ERA Gayrimenkul Türkiye olarak, oldukça başarılı bir yıl geçirdik. 2017 yılında broker sayımızda yüzde 35, ofis çalışan sayımızda da yüzde 90'ın üzerinde bir büyüme yakaladık. Bu büyümeye bağlı olarak da pazar payımızda yüzde 100 lük bir atış oldu. 2017 yılında bünyemize 17 ofisi dahil ettik dedi.

2017 yılında yakalanan bu büyümeyi 2018 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz" diyen Atalay sözlerine şöyle tamamladı: "2018 yılından da oldukça umutluyuz. Ocak ayının ilk aylarında bünyemize beş yeni ofis daha dahil ettik. 2018 yılını yine sektörün en hızlı büyüyen firması kimliği ile kapatmak istiyoruz".