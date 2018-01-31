ERA Gayrimenkul Türkiye 2017 yılında 1,2 milyar TL’lik satışa aracılık etti

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı beklentilerini paylaşmak için basın mensupları ile bir araya geldi. 2017 yılında Türkiye ve KKTC genelinde 1 milyar 200 milyon TL’lik satışa aracılık eden ERA Gayrimenkul Türkiye’nin 2018 yılı hedefi ise ofis bazında yüzde 50 büyümek. Yapılan açıklamalara göre 2017 yılında pazar payını da iki kat artıran ERA Gayrimenkul Türkiye, gayrimenkul danışmanı sayısını 95’ten 186’ya taşıdı. Broker sayısında yüzde 35, idari ofis kadrosu sayısında ise yüzde 90’ın üzerinde büyüme göstererek 2017 yılında kurumsal gayrimenkul danışmanlık firmaları arasında en fazla büyüyen firma oldu.

2017 yılında mevcut ofis sayısına 17 yeni ofis daha ekleyen ERA Gayrimenkul Türkiye’nin 2018 hedefinde ise ofis bazında yüzde 50 büyüme var. Ocak ayının ilk günlerinde mevcut ofis sayısına 5 yeni ofis daha ekleyen ERA Gayrimenkul Türkiye, yılsonu büyüme hedeflerini tutturmak için ulusal ve uluslararası görüşmelerine devam ediyor.

Katar Milli Bankası ve QNB Finansbank müşterileri gayrimenkul yatırımlarını ERA’ya emanet etti

Katar Milli Bankası ve QNB Finansbank ile Xclusive Bankacılık & Private Banking segment müşterilerini kapsayan anlaşmaya imza atan ERA Gayrimenkul Türkiye, Katarlı yatırımcıların ve QNB Finansbank şubelerinin olduğu tüm ülkelerde 100 bin üst düzey yatırımcıya gayrimenkul danışmanlığı hizmeti verecek.

Anlaşma ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren Atalay, “Katar Milli Bankası ve QNB Finansbank ile yaptığımız anlaşmayla bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz kişi sayısı yüz binlere ulaştı. Bu da edindiğimiz ‘know-how’ı ülkemiz için yüksek katma değer oluşturma çabamıza olumlu bir katkı sağlayacak. QNB Finansbank ile oluşturacağımız sinerjiyle Türkiye ile dünya arasında sağlam bir hat kurmuş olduk. Türkiye’deki yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara da danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bu sayede farklı coğrafyalarda yaşayan yatırımcıların dikkatini ülkemizin üzerine çekeceğiz” dedi.

“Sektörün hizmet kalitesini artırmak için 2018 yılında 100’den fazla eğitim vereceğiz”

Atalay, “2017 yılında yakaladığımız başarılı büyüme rakamlarını 2018 yılında da devam ettirmek için farklı lokasyonlarda çalışmalarımız devam ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok marka ile işbirliği görüşmelerimiz devam ediyor. Büyüme hedeflerimizi tutturmanın yanı sıra hizmet ve Gayrimenkul Danışmanı kalitemizi de artırmak istiyoruz. 2017 yılında 57 eğitim ve seminer ile 1100 Gayrimenkul Danışmanına eğitim verdik. 2018 yılında 100’den fazla eğitim ile binlerce Gayrimenkul Danışmanını eğiterek sektörde hizmet kalitesini yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz sadece kendi bünyemizdeki çalışanlarımıza sınırlı kalmayıp sektöre açık olan, proje satışına giriş, ticari gayrimenkul satışı gibi eğitimlerimiz de bulunuyor. ERA Akademi’de 2013 yılından bugüne kadar binlerce kişiye gayrimenkul satışı, gayrimenkul mevzuatı, ERA Kültürü, ERA Teknoloji eğitimi ve alıcı satışı uygulamalı eğitimi olan ‘Role Play’ eğitimi verdik. Sektörde bir ilk olan ‘Role Play’ eğitimi ile gayrimenkul danışmanlarının sahada karşılaşabileceği potansiyel sorunlara karşı nasıl çözümler üreteceklerini senaryolar üzerinden anlatıyoruz” dedi.

“Ofisler arası bölge korumasını hayata geçirdik”

ERA Gayrimenkul’un sektörde birçok ilki hayata geçirdiğini belirten Atalay, “Sektörde bölge koruması ilkesini hayata geçiren ilk firma olarak, ofis açmak isteyene diğer bir ofisimizin yanı başında ofis açmasına izin vermiyoruz. Ofisler arasında belirli bir mesafe olmadan veya en yakın olan ofise danışmadan bayilik vermeyen tek sektör firmasıyız” dedi.

“Bölgeye göre fiyatlandırma“

Bölgelerin demografik özelliklerine göre değişen fiyatlandırma yapısından bahseden Atalay, “İstanbul’ da ortalama ev satış fiyatı 500 bin TL iken Amasya’da 173 bin TL, İstanbul’da ortalama kira fiyatı 2 bin 200 iken Amasya’da 650 TL. Balıkesir ilimizde kişi başına milli gelir 2 bin 250 TL iken Amasya’da 616 TL dolayısı ile aynı sayıları üretseler bile firmaların kazançları aynı olamayacağından fiyatlandırmaları da aynı olamaz. Sektörde yine bir ilk olarak 80 in üzerinde parametre kullanarak hakkaniyetli fiyat politikası oluşturabilen tek firmayız” şeklinde konuştu.

“Satış için değil insanları bilinçlendirmek için çalışıyoruz”

Sektörde satış departmanı bulundurmayan tek firma olduklarına da değinen Atalay, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörde oluşturduğumuz bir diğer fark ise Satış Departmanı olmadan çalışmamız. Gayrimenkul sektörüne franchise alarak adım atan kişilerin oldukça ince eleyip karar verdiklerini ve tüm seçenekleri iyi değerlendirdiklerinin bilincindeyiz. Satış, bizim felsefemize göre içinde fazlaca yönlendirme ve ikna çabası bulunduran bir fonksiyon. Yaptıklarımızı anlatarak potansiyel alıcının kendi tercihlerini belirlemesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Franchise Satış Departmanı’mızın adını Franchise Kanalı Departmanı olarak değiştirdik. Eğitimlerimiz, seminerlerimiz, workshoplarımız satış yapmaya yönelik değil sektörü ve insanları bilinçlendirmeye yönelik.”

En başarılı Broker ve Gayrimenkul Danışmanları Las Vegas’ta ödüllendiriliyor

Gayrimenkul Danışmanlarını düzenli eğitim ve seminerlerle başarı ve kalifiyelerini artırmayı hedefleyen ERA Gayrimenkul geliştirdiği ödüllendirme sistemi ile de sektörde ön plana çıkıyor. Her yıl ABD’de düzenlenen ‘ERA Uluslararası İş Konferansı (IBC) bu yıl 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25 ülkeden, 3 bine yakın temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek konferansta ayrıca ‘En Çok Satış Yapan Gayrimenkul Danışmanı’, ‘En Çok Satış Yapan Broker’ ödülleri de verilecek.

ABD ve diğer ülkelerde bulunan ERA temsilcileri ile bir araya gelerek network görüşmeleri de yapılan ‘ERA IBC’de 2017 yılında 2 ödül alan ERA Gayrimenkul Türkiye, bu yıl da ödül törenine birçok broker ve gayrimenkul danışmanı ile katılacak.

“Türkiye’de markalı gayrimenkul firmalarının oranı yüzde 7”

Konut ve ticari gayrimenkul üretiminin büyük sermaye birikimi yapmış markalı firmaların elinde olduğuna değinen Atalay, “Şu anda büyük şehirlerdeki satışların yüzde 35’ini markalı konutlar oluşturuyor. Büyük şehirlerdeki toplam konut stokunun yüzde 15’ini markalı konut oluşturuyor. Türkiye’de markalı gayrimenkul firmalarının oranı ise yüzde 7’lerde. Bu oran Avrupa’da yüzde 60, ABD’de yüzde 90’lar da. Sektör ilerleyen yıllarda daha çok büyüyecek, ancak bu güne kadar ki firmalar benzer işler yaptıkları için, kimse sektörün, iş kuran girişimcinin gerçek ihtiyaçlarını tam olarak tespit edemediğinden sektörün gelişimi, bugüne kadar inşaat firmaları ile paralel büyüme gösteremedi. ERA Gayrimenkul Türkiye olarak girişimcinin gerçek ihtiyaçlarını anlayıp onlara yönelik programlar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Emlakçı yasası Türkiye inşaat sektörünü derinden etkileyecek”

Atalay, “Türkiye’de emlak alım satım sektöründe, 140 bin kişi çalışıyor ve 100 bin civarında emlak ofisi bulunuyor. Sektörde kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları bin 200 ofis ve 12 bin gayrimenkul danışmanı ile faaliyet gösteriyor. Yıllık 250 milyon dolar komisyon geliri bulunan sektörümüzün, ticari gayrimenkuller de dahil yıllık toplam 2,5 milyon TL’lik, ciro bazında ise 150 milyar dolarlık el değişimine hizmeti söz konusu. Ülke ekonomisine bu kadar büyük katkı sağlayan sektörün önündeki en büyük tehlike gayrimenkul yasasıdır” dedi. Hayata geçecek yönetmeliğin kurumsal firmaların iflası olarak tanımlayan Atalay, birçok kurumsal firmanın ofislerinin kapanabileceğini, Kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının Türkiye’de 500 milyon dolar yatırım yaptığını, yıllık 250 milyon dolar faturalı komisyon gelirinin ülke ekonomisi için de oldukça önemli bir rakam olduğunu belirtti.

Atalay, “Emlakçılara yönelik bakanlık tarafından hazırlanan taslak metinde, taşınmaz ticaretinin yapılabilmesi için yetki belgesi şartı getirilmesi, emlakçıların alacağı komisyon ücretinin gayrimenkulün satış bedelinin yüzde 3’ünü geçemeyeceği, haklı bir sebep olmaksızın hizmet bedelinin yüzde 10’unu ödeyerek anlaşmadan cayma hakkı kazanması gibi maddeler yer alıyor. Yapılan düzenleme bu haliyle hayata geçerse, mevcut firmaların gelirleri yarı yazıya azaltacak. Dolayısıyla gelir seviyesi düşen sektöre nitelikli iş gücü talep göstermeyecek, var olan kalifiye, eğitimli danışmanlar sektörden çıkacaklardır. Bu da vergi kaybı, kayıt dışı ekonomi ve işsizlik gibi sorunları tetiklerken, ülkenin lokomotifi olan inşaat sektörünü olumuz yönde etkileyecektir” dedi.