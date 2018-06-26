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ERA Gayrimenkul Türkiye İzmir’in nabzını tutacak

ERA Gayrimenkul Türkiye, ‘TrendERA Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ ile İzmirli girişimci ve gayrimenkul profesyonelleri ile bir araya gelerek, İzmir ve çevre illerin yatırım potansiyelinin doğru kullanılması için neler yapılması gerektiğini anlatacak.

ERA Gayrimenkul Türkiye İzmirin nabzını tutacak

26 Haziran 2018 10:09

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, düzenlediği seminer ve eğitimlerle sektörde kaliteli hizmet anlayışını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. ERA Gayrimenkul Türkiye, ‘TrendERA Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ ile İzmirli girişimci ve gayrimenkul profesyonelleri ile bir araya gelerek, İzmir ve çevre illerin yatırım potansiyelinin doğru kullanılması için neler yapılması gerektiğini anlatacak. Yapılan şirket açıklamasına göre ERA Gayrimenkul Türkiye, 29 Haziran Cuma günü İzmir’de bir otelde saat 12.30 -17.30 arasında ‘TrendERA Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ etkinliğiyle gayrimenkul profesyonelleri ve girişimcileri ile bir araya gelecek. 

ERA Gayrimenkul Türkiye profesyonellerinin yanı sıra gayrimenkul sektörünün duayen konuşmacılarının yer alacağı zirvede gerek yeni trendlerden haberdar olmak gerekse, iş ilişkilerini geliştirmek isteyen gayrimenkul profesyonelleri, ofis sahipleri, Brokerlar, Danışmanlar ve Gayrimenkul Danışmanlığı dünyasına yatırım yapmayı düşünen tüm girişimcilere açık olacak. ERA Gayrimenkul Türkiye, kişisel gelişim motivasyon eğitim ve toplantıların yanı sıra bölge uzmanı Broker ve Gayrimenkul Danışmanları tecrübelerini paylaşacaklar. 
TrendERA Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’nde, Gayrimenkul Eğitmeni Kostas Bakas ’Supersonic Sonuçlar Üretmek’, Kişisel İnovasyon Stratejisti ve Yazar Şermin Yılmaz ‘Mutluluk İşimizde’, ERA Creative Ofisi Broker’ı Yasin Kunduracı ‘Bölgeni -1- Numara Yap’, ERA Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen ’İstanbul’dan İzmir’e Gayrimenkul Piyasası‘, ERA Dia Ofisi Broker’ı Özgür Özatağan ‘Kırmızı Kapsül mü? Mavi Kapsül mü?, İzmir Ticaret Odası Emlak Komitesi Başkanı Neşet Birlik ‘Yönetmelik ile gelen fırsat ; vizyonunuzu yenilemek’, Aile Yaşam Koçu Gizel Hazan ’Yeni Dünyam Harika’, Remax Pasha Broker’ı Yusuf Murat Genç ‘Farklı Bak Fark Oluştur, Fark At’, Endeksa CEO’su Görkem Öğüt ‘Gayrimenkul Dijitalleşiyor, Peki Ya Siz?’ başlıkları altında tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. 

Etkinlik, bölge de yer alan tüm ERA’lıların bir araya gelerek kuracakları takımlar arasında düzenlenecek Bowling Turnuvası ve katılımcılar arasında yapılacak çekilişle kazanılan sürpriz hediyelerle son bulacak.  

 

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