ERA Gayrimenkul Türkiye Müdürü Atalay: Düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor

Gayrimenkul sektöründe kaliteli hizmet ve kalifiye eleman artışına destek olmayı amaçlayan tasarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Atalay, gayrimenkul danışmanlığı yapan kişilerin emlak ve emlak yönetimine ilişkin ön lisans mezunu olmalarını, eğer değillerse 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini mecbur tutuyor ancak anılan bu belgenin ne şekilde ve nasıl alınması gerektiği yönetmelikte belirtilmiş değil” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bulunan Atalay, düzenlemenin amacının iyi niyetli olsa da bazı eksik ve hatalar içerdiğini belirterek, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ve 5544 sayılı kanun ile düzenlenmiş Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ile veriliyor. Kurumun genel amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan kişilerin belirli kriterlere ve eğitimlere tabi olmasını sağlamak. Bu belge, özellikle; inşaat, enerji, metal, elektronik, otomotiv sektörlerine yönelik çeşitli meslekler için verilmekte olup, metal kesimcisi, iplik eğirme operatörü, tren makinisti, otomotiv saç kaynakçısı gibi çalışan için ciddi yaralanmalara sebebiyet verecek teknik mesleklerde geçerli. Gayrimenkul danışmanlığı, yaşamsal risk taşıyan işler arasında yer almadığı için gayrimenkul danışmanlarına verilecek mesleki yeterlilik belgesinin verilme şekli ve yetkili olan kurum tekrar gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mesleki yeterlilik belgesi alınma şekli

Atalay, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), bazı belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirecek. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülecek. Bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapacaklar. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenecek. İlginç olan diğer bir husus ise belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı. Kanun, işçilere yönelik hazırlandığı için, anılan mesleklerde çalışan, ancak belge alması mecburi hale gelmiş işçilerin masrafını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış. Gayrimenkul danışmanlığı yapan kişiler ise bağımsız çalışan ve bu fon ile alakası olmayan kişiler olduğu için burada bir aksaklık yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

"Sektörde birçok profesyonel mağdur olacak"

"Gayrimenkul piyasalarındaki bu yasal açığı çok uzun yıllardır doldurmuş olan yerli ve çok uluslu büyük marka ve firma var ve bu firmalar, kendi personellerine belirli eğitimlerden sonra, Mesleki Yeterlilik Belgesi benzeri Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifikası veriyor. Bu eğitimleri tamamlamayanlar o markaların çatısı altında danışmanlık yapamamakta, marka ismini kullanamamakta ve ofis açamamaktalar. Yönetmelikte, sektörün yıllardır güven içerisinde ilerlemesini sağlamış firmalara hiç değinilmemektedir. Bu firmaların belirlenerek bugüne kadar vermiş oldukları sertifikalar geçici bir madde ile yeterlilik belgesi kabul edilmelidir, aksi takdirde sektörün uzmanları bir anda iş yapamaz duruma düşeceklerdir. Diğer bir husus ise sektörde uzun yıllardır bilen ERA gibi uluslararası veya yerli firmaların da mesleki yeterlilik belgesi verebilme konusunda yetkilendirilmelidir" diyen Atalay, sisteme geçilmesi halinde sektörün birçok problemle karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.

