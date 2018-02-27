ERA Türkiye Genel Müdürü Atalay: 'Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluk geçici'

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörü, döviz kurlarında ve kredi faizlerinde yaşanan artış, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen 2017 yılında 1 milyon 400 bini aşkın konut satışı ile yılı rekorla kapattı.

Son birkaç haftadır emlak sektöründe yaşanan durgunluğun geçici olduğunu söyleyen ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, mali piyasalardaki hareketliliğin ve konut fiyatlarındaki on yılı aşkın devam eden artışın durulması ile piyasaların yeni bir seviyeye geçtiğini belirterek durgunluğun geçici olduğunu söyledi.

Atalay, "2017 yılında dolar yüzde 10, euro yüzde 23, altın yüzde 20 artması, enflasyonun yüzde 12’lere yükselmesiyle birlikte faiz oranları da artış gösterdi. Mali piyasalarda bu derece yoğun hareketler yaşanırken yatırımcılar ister istemez gayrimenkulden menkul değerlere yöneldiler, bu da 2018’in ilk iki ayında bir parça durgunluğa sebep oldu" dedi.

"Satış rakamları, gayrimenkulün hala güvenilir ve kazançlı bir yatırım aracı olduğunun göstergesidir"

Yatırımcıların gayrimenkul yatırımından uzaklaştığını ama oturum amaçlı konut almak isteyenlerin talebinin artığına değinen Atalay, sözlerine şöyle tamamladı: "Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 019 oldu. Satış rakamları gayrimenkulün hala güvenilir ve kazançlı bir yatırım aracı olduğunun göstergesidir. Hükümetin sektöre verdiği destek, Konut Hesabı Sistemi, bankaların yapacağı faiz indirimleri, markaların hayata geçireceği kampanya ve vergi indirimleri gibi fırsatlar iyi değerlendirilmeli. Bu avantajlar sayesinde emlak sektörü büyümesi ve konut satışları 2018 yılında hız kesmeden devam edecektir".