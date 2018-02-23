Diğer
Kategoriler

ERA Türkiye’ye ABD’de 2 ödül

ERA Gayrimenkul Türkiye, ABD’de düzenlenen ‘Uluslararası İş Konferansı’ IBC ’den 2 ödülle döndü.

ERA Türkiyeye ABDde 2 ödül

23 Şubat 2018 16:01

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen, tüm dünyada faaliyet gösteren ERA Gayrimenkul Danışmanı ve brokerlarının bir araya geldiği ERA International Business Conferance’da (IBC) iki ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre en çok satış yapan ERA Kale ofisi Broker’ı Tolga Akçıl ve en çok satış yapan Gayrimenkul Danışmanı Sema Akçıl ödülle döndüğü konferansta, ERA Türkiye‘nin çalışma modeli diğer ülkelerde yer alan ERA master franchise’lara örnek gösterildi.

19-21 Şubat tarihleri arasında 25 ülkeden, 3 bine yakın temsilcinin katılımıyla 3 gün boyunca süren ‘ERA IBC ’de, alanında lider konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşırken broker ve gayrimenkul danışmanları uluslararası networklerini geliştirdiler. ERA profesyonellerinin işlerini büyütmeleri ve üretkenliklerini arttırmaları için bir araya geldiği etkinlikte eğitimler, paneller, forumlar da düzenlendi.

“Oldukça gururluyuz”

ERA Global Başkanı ve ERA International CEO’su Sue Yannaccone ve ERA Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay’ın katıldığı konferansta Atalay şöyle konuştu: “Türkiye’de 5 yıllık genç bir firma olmamıza rağmen kısa sürede yakaladığımız başarı ile ERA Global’de adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. 2017 yılında yakaladığımız büyüme rakamları ve hayata geçirdiğimiz işbirliklerimiz markamızın olduğu kadar Broker ve Gayrimenkul Danışmanlarımızın da başarısını ve hedeflerini yükseltmesine yardımcı oluyor. Aldığımız ödüller de ERA olarak Broker ve Gayrimenkul Danışmanlarımızın kariyer ve eğitimlerine yaptığımız yatırımların doğru olduğunu gösteriyor. Şu anda çalışma modelimiz birçok ülkede bulunan ERA’lılara örnek olarak gösteriliyor. Bundan dolayı da oldukça gururluyuz.” 

Etiketler: ERA

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç