ERA Türkiye’ye ABD’de 2 ödül

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen, tüm dünyada faaliyet gösteren ERA Gayrimenkul Danışmanı ve brokerlarının bir araya geldiği ERA International Business Conferance’da (IBC) iki ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre en çok satış yapan ERA Kale ofisi Broker’ı Tolga Akçıl ve en çok satış yapan Gayrimenkul Danışmanı Sema Akçıl ödülle döndüğü konferansta, ERA Türkiye‘nin çalışma modeli diğer ülkelerde yer alan ERA master franchise’lara örnek gösterildi.

19-21 Şubat tarihleri arasında 25 ülkeden, 3 bine yakın temsilcinin katılımıyla 3 gün boyunca süren ‘ERA IBC ’de, alanında lider konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşırken broker ve gayrimenkul danışmanları uluslararası networklerini geliştirdiler. ERA profesyonellerinin işlerini büyütmeleri ve üretkenliklerini arttırmaları için bir araya geldiği etkinlikte eğitimler, paneller, forumlar da düzenlendi.

“Oldukça gururluyuz”

ERA Global Başkanı ve ERA International CEO’su Sue Yannaccone ve ERA Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay’ın katıldığı konferansta Atalay şöyle konuştu: “Türkiye’de 5 yıllık genç bir firma olmamıza rağmen kısa sürede yakaladığımız başarı ile ERA Global’de adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. 2017 yılında yakaladığımız büyüme rakamları ve hayata geçirdiğimiz işbirliklerimiz markamızın olduğu kadar Broker ve Gayrimenkul Danışmanlarımızın da başarısını ve hedeflerini yükseltmesine yardımcı oluyor. Aldığımız ödüller de ERA olarak Broker ve Gayrimenkul Danışmanlarımızın kariyer ve eğitimlerine yaptığımız yatırımların doğru olduğunu gösteriyor. Şu anda çalışma modelimiz birçok ülkede bulunan ERA’lılara örnek olarak gösteriliyor. Bundan dolayı da oldukça gururluyuz.”