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ERA’dan, Ankara'da gayrimenkul 'workshop'u

Gayrimenkul Akademisi’nde profesyonellere yönelik eğitim veren ERA Türkiye, şimdi de ERA Workshop Atölyesi ile Ankaralılara eğitim verecek.

ERAdan, Ankarada gayrimenkul workshopu

18 Temmuz 2017 15:51

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) eğitim sertifikası verme yetkisi olan ERA Gayrimenkul Türkiye, ERA Workshop Atölyesi ile Ankaralılara eğitim vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, 25 Temmuz Salı günü 'Kurtlar Sofrasında Gayrimenkul Avcılığı' adındaki atölye çalışması düzenlenecek. ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay’ın da katılımıyla gerçekleşecek ücretsiz eğitim 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Workshop’ta ‘Dijital Çağda Gayrimenkul Sektörü’ başlıklı bir konuşma yapacak olan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, dijital çağa bir bakış, dijital çağdaki satın alma metodolojisi değişikliği, dijital çağda Türkiye, dijital çağda dünyada emlakçılık, dijital çağda Türkiye'de emlakçılık, dijital çağda gayrimenkul danışmanının yapması gerekenler gibi konuları masaya yatıracak.

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen ise, gayrimenkul danışmanlarına bölgelerinde en iyi olmaları için tüyolar vereceği eğitiminde bölge uzmanlığı, portföy pazarlama yöntemlerini de anlatacak.
Katılımcılar, doğru recruiting için püf noktaları da ERA Real Estate Türkiye Franchise Geliştirme ve Eğitim gelişim Direktörü Birgül Dalgakıran’dan dinleyecekler.

Düzenli eğitim ve seminerleriyle broker ve gayrimenkul danışmanlarına sürekli destek veren ERA, düzenlediği eğitimlerle bugüne kadar bin 400 kişiye sertifika verdiği belirtilirken, farklı şehir ve lokasyonlardan gelen brokerların network yapma fırsatı bulduğu 'IntERActive Broker Eğitim Programı'nı sektöre kazandırdı.


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