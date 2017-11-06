Erasmus Öğrenci Ağı İstanbul'da

Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kıbrıs, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan'dan platforma 120 delegasyon ve misafir öğrenci katılım gösterdi. Genel kurul toplantısı öncesi, bölgesel olarak ön görüşmelerin yapılması, öğrenci ağı hakkında yeni üyelere bilgiler verilmesi ve çalıştaylar ile katılımcılara kişisel gelişim ve erasmus hakkında katkıda bulunmak toplantıların genel amacını oluşturdu. Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsünde 3 gün 10'ar saat düzenlenen bu çalıştaylar ve sunumlar, katılımcılara katkı sağlaması açısından büyük bir fırsat olmuştur. Ayrıca toplantı sonrası etkinlikler ile ülkeler ve kişiler arasında kültürel alışveriş gerçekleştirilmiştir.

Erasmus Öğrenci Ağında Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi Hollandalı Jeroen Van Lent ,"Bölgesel toplantıların sonuncusunu İstanbul'da gerçekleştirdik. En iyi pratik bilgileri paylaşıp birbirimizden öğrendiğimiz platform gerçekleştiriyoruz. Kendi organizasyonumuzda Erasmus hareketliliğini nasıl geliştirebileceğimizden bahsediyoruz. Öncelikli olarak birbirimizi tanıyoruz. Diğer ülkeleri daha yakından nasıl takip edebileceğimizi sağlıyor. Aynı zamanda küçük oturumlarla çalışma gruplarıyla birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Danışmanı Keremcan Erikgenoğlu, " Güneydoğu Avrupa Bölgesel Platformu (SEEP), Avrupa'nın en büyük öğrenci topluluklarından olan Eramus'un düzenlediği en büyük toplantılardan birisidir. Erasmus Öğrenci Ağı kendi içerisinde 5 bölümden oluşuyor. SEEP bu bölgelerden bir tanesidir. Bu toplantılarda amaç genel kurul toplantısı öncesi üyelere ön bilgilendirme yapmaktır. Yeni üyeler bu toplantılara daha çok katılım gösterir. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ESN hakkında bilgi vermek, işlevleri ve yapısı hakkında bilgi vermek toplantıda belirlediğimiz amaçlardır. Bu toplantıya Nişantaşı Üniversitesi ilk defa ev sahipliği yapıyor. ESN Türkiye'nin katılabileceği en büyük ikinci toplantıya ev sahipliğini ilk sene gerçekleştirmiş oldu. Bu toplantı Nişantaşı Üniversitesi'nin en büyük stratejisi olan uluslararasılaştırılması açısından üniversiteye çok büyük katkı sağlamıştır. Workshop'larda amaç öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Erasmus öğrencilere aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri konusunda da yardımcı olmaktadır" dedi.

