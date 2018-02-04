Eray Şamdan üst üste 6. kez Avrupa şampiyonu

Rusya’nın Soçi kentinde devam eden 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda Eray Şamdan, muhteşem bir performans göstererek kendi rekorunu yeniledi. 21 yaş altı kumite 60 kiloda üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu rakiplerine puan vermeden kazanan milli karateci, alt yaş kategorilerinde de art arda altıncı altın madalyasını boynuna astı.

Icerberg Palace Salonu’nda yapılan şampiyonada dünya üçüncüsü unvanıyla mücadele eden Eray Şamdan, rakiplerine puan vermeden finale geldi. İlk turu bay geçen milli karateci, ikinci turda Fransız Kajith Kanagasingam’ı 4-0, çeyrek finalde Portekizli Diogo Moreira’yı 2-0, yarı finalde de Letonyalı Leonards Kuzmins’i 9-0 mağlup etti.

Finalde Belaruslu Oleg Melekhin karşısında henüz 20’nci saniyede vurduğu yumruk ile 1-0 öne geçen Eray, kontrolü tutarak girdiği son 50 saniye içerisinde üst üste yumruklarıyla skoru 4-0’a taşıdı. Üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdüren milli karateci, 21 yaş altı kumite 60 kiloda üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

YEDİNCİ ALTIN MADALYA

1997 doğumlu Eray Şamdan, alt yaş kategorisindeki kariyerini yedi altın madalya ile noktaladı. Üst üste altıncı Avrupa şampiyonluğunu Rusya’nın Soçi kentinde elde eden Milli karateci, 2015’te U21 60 kiloda Dünya şampiyonu, 2017’de Dünya üçüncüsü olmayı başardı.

2017’de Kocaeli’de düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da 60 kiloda yarışan Eray, üçüncülük finalinde kaybederek Avrupa beşincisi olmuştu.

ERAY ŞAMDAN’IN BAŞARILARI

2017 Dünya üçüncüsü (U21 60kg)

2015 Dünya şampiyonu (U21 60kg)

2018 Avrupa şampiyonu (U21 60kg)

2017 Avrupa şampiyonu (U21 60kg)

2016 Avrupa şampiyonu (U21 60kg)

2015 Avrupa şampiyonu (Genç 55kg)

2014 Avrupa şampiyonu (Genç 55kg)

2013 Avrupa şampiyonu (Ümit 52kg)