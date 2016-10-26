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Erbaa polisi düğünlerde bir ayda 17 silah ele geçirdi

Erbaa polisi bir ayda düğünlerde havaya ateş ederek büyük tehlike oluşturan 11 kişiyi tespit ederek 17 silah ele geçirdi.


26 Ekim 2016 15:52

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gerçekleşen düğünlerde tehlikeye aldırış etmeden havaya ateş açarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenlerle ilgili sürdürdüğü çalışmalar kapsamında son bir ay içinde 13’ü kurusıkı, 4’ü gerçek olmak üzere 17 silah ele geçirildi. Düğünlerde vatandaşların can güvenliğini büyük tehlikeye düşüren ateşli silahlarla ilgili polisin sürdürdüğü çalışmalarda yaz aylarından bu tarafa çok sayıda silah ele geçirildiği belirtilirken son bir ay içinde düğünlerde havaya ateş açan 11 kişi hakkında adli ve idari cezalar uygulandığı öğrenildi.
Kurusıkı silahla düğünlerde havaya ateş açan kişilerin silahına el konularak 881 TL para cezası uygulanırken, gerçek silahla havaya ateş açanlar genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. 

Etiketler: 17 silah, düğün, Erbaa polisi


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