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Erbaa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yurt inşaatında çalışan bir işçi 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Erbaada inşaattan düşen işçi yaralandı

21 Aralık 2016 15:11

 Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi’nde bulunan Nurten Tüzen 100 kişilik yurt binası inşaatında meydana geldi. 17 yaşındaki Mehmet Koç, Van’dan Erbaa’ya çalışmak için geldi. İnşaatın 3’üncü katında el arabasıyla tuğla taşırken arkasındaki boşluğu fark etmeyen Koç, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden bodrum katın girişine düştü. Gencin düştüğünü gören çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Mehmet Koç, Erbaa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 


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