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Erbaa'da kaza 2 ölü 4 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde açık kasa kamyonetin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Erbaada kaza 2 ölü 4 yaralı

21 Ağustos 2017 08:08
Erbaa'da kaza 2 ölü 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tandırlı Köyünde fındık toplamadan dönenleri taşıyan 60 KK 289 plakalı kamyonet virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Naime Ulusoy (34) ve Murat Temiz (55) hayatını kaybederken sürücü Hacı Mustafa Ezenci (52), Fidase Ulusoy (58), Zafer Ulusoy (38) ve Muzaffer Ulusoy (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişi yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Şaban Konyar


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