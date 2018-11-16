Erbaaspor kulüp otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar Karayolu dört yol köprü kavşağı yakınlarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanında Erbaaspor takımını bırakarak Tokat'a dönen Hasan Ş. idaresindeki 60 CF 577 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 2 araçla çarpıştı. Ahmet B. idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı kamyonetle otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak Doktor Merve Önel (24) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu otobüsü şoförünün yara almadan atlattığı kazada diğer iki araç sürücüsü ve bir yaralı Niksar devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Nurhan İçmez - Sedat Özata