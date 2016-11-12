Erbakan’ın dünürü olan Bursalı işadamı Necati Altınöz, geçirdiği rahatsızlık neticesinde hayatını kaybetti. Erbakan Vakfı Bursa Şubesi’nin önemli isimlerinden olan 78 yaşındaki Necati Altınöz, bir müddettir solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 30 yılı aşkın görev yapan Altınöz, tedavi gördüğü Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Necati Altınöz’ün çocukları Orhan ve Mehmet Altınöz de Erbakan Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunuyor. Necati Altınöz, yarın (pazar) Ulucami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.