Erbaş: 'Terör örgütleri bitme noktasına gelecek'

Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay Valisi Erdal Ata’yı ziyaret etti. Burada, Türk ordusuna dua ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, "Ordumuz inşallah operasyon sonrası Afrin’de terör örgütü tarafından zulme uğrayan kardeşlerimize yapılan zulmü ortadan kaldıracaktır. Bizim tarihimizde bizim askerimiz, ordumuz nerede bir zulüm varsa hep orada olmuştur, bugün de öyledir" dedi.

Erbaş, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında terör örgütlerinin bitme noktasına geleceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak zaman zaman illeri ziyaret ettiklerin hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Bu ziyaretlere hafta sonu buluşmaları adını verdik. Bu haftaki programımızı Hatay’da yapma kararı aldık çünkü şu an sınır ötesinde teröristlerle mücadele eden askerlerimiz genelde burada o yüzden onlara dua etmek için buradayız" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ise yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözü kulağı Hatay’da ve bu bölgede. Amacımız o bölgeyi sadece terörden temizlemek değil, o bölgede yıllardır esaret altında yaşayan insanları kurtarmaktır" diye konuştu.