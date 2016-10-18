Oto kiralama (rent a car) sektöründe faaliyette bulunan Lider Oto Kiralama ve Hasar Değer Kaybı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Görken, araç sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek için deneyim ve bilgi önemli ifadelerinde bulundu.

Ercan Görken, "Hasar değer kaybı sektörde kısa bir sürede kendinden söz ettirmeye başladı ama çok bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. 2 bin 500 kaza yapan ve bize müracaat eden araç sahiplerinin gerekli kaza raporlarını incelediğimizde araç sahiplerinin kulaktan dolma birçok kirli bilgiye sahip olduklarını konusunda uzman çalışma arkadaşlarımızın anlamaları fazla bir zaman almıyor. Burada önemli olan her kazaya karışan bir araç sahibinin haklı veya haksız olduğunun dışında aracında bir hasar değerinin olup olmadığına dikkat etmek gerek" dedi.

"Geçmiş yıllara göre 3 katı müracaat var"

Görken, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçmiş yıllara nazaran neredeyse 3 katı müracaat olması sebebiyle bir aracın hasar değer kaybı olup olmadığının süreci ise 4 ile 6 ay arası sürmekte. Firma olarak araç sahiplerinin bu tarz mağduriyetlerini gidermelerine danışmanlık firmalarının konusunda uzmanlar çalışarak gerekli yasal süreci takip etmeleri vatandaşın mağduriyetini de kısa sürede gidermiş oluyor. Sektörde 2 bin 500'e yakın hasar değer kaybı müracaatın 400'e yakın bir dosyanın sonuçlandığını gördüğümüzde geçen yıllara oranla artık mağdur olan araç sahiplerinin sayısının 3 katı fazla olduğunu da görmüş oluyoruz".

