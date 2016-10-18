Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Ercan Görken: Mağduriyetleri gidermeye devam ediyoruz

Ercan Görken: Mağduriyetleri gidermeye devam ediyoruz

Hasar değer kaybı firması Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Görken, firma olarak trafik kazası sonucunda uğranılan mağduriyetleri gidermeye devam ettiklerini belirterek, "Önemli olan haklı olduğu durumda zamanında gerekli yasal süreci başlatmak ve sonrasında takip etmek” dedi.

Ercan Görken: Mağduriyetleri gidermeye devam ediyoruz

18 Ekim 2016 16:16

Oto kiralama (rent a car) sektöründe faaliyette bulunan Lider Oto Kiralama ve Hasar Değer Kaybı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Görken, araç sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek için deneyim ve bilgi önemli ifadelerinde bulundu.
Ercan Görken, "Hasar değer kaybı sektörde kısa bir sürede kendinden söz ettirmeye başladı ama çok bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. 2 bin 500 kaza yapan ve bize müracaat eden araç sahiplerinin gerekli kaza raporlarını incelediğimizde araç sahiplerinin kulaktan dolma birçok kirli bilgiye sahip olduklarını konusunda uzman çalışma arkadaşlarımızın anlamaları fazla bir zaman almıyor. Burada önemli olan her kazaya karışan bir araç sahibinin haklı veya haksız olduğunun dışında aracında bir hasar değerinin olup olmadığına dikkat etmek gerek" dedi.
"Geçmiş yıllara göre 3 katı müracaat var"
Görken, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçmiş yıllara nazaran neredeyse 3 katı müracaat olması sebebiyle bir aracın hasar değer kaybı olup olmadığının süreci ise 4 ile 6 ay arası sürmekte. Firma olarak araç sahiplerinin bu tarz mağduriyetlerini gidermelerine danışmanlık firmalarının konusunda uzmanlar çalışarak gerekli yasal süreci takip etmeleri vatandaşın mağduriyetini de kısa sürede gidermiş oluyor. Sektörde 2 bin 500'e yakın hasar değer kaybı müracaatın 400'e yakın bir dosyanın sonuçlandığını gördüğümüzde geçen yıllara oranla artık mağdur olan araç sahiplerinin sayısının 3 katı fazla olduğunu da görmüş oluyoruz".
 

Etiketler: Ercan Görken


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!