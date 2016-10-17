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Ercan Kesal: 'Kitap okumayan senaryo yazmamalı'

Konak Belediyesinin ‘Kitap Kokusu’ etkinliklerinin konuğu olan senarist, sinema oyuncusu ve yazar Ercan Kesal, "Kitap okumayan insan senaryo yazmamalı" dedi.

Ercan Kesal: Kitap okumayan senaryo yazmamalı

17 Ekim 2016 10:52

Konak Belediyesinin edebiyatseverler tarafından büyük ilgi gören ‘Kitap Kokusu’ etkinliklerinin yeni dönemdeki ilk konuğu senarist, sinema oyuncusu ve yazar Ercan Kesal oldu. Konak Belediyesinin Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Kesal, edebiyata ve sinemaya dair düşüncelerini ve bu alandaki çalışmalarını anlattı.

"Kaliteli işler mutluluk verir"
Kesal, "Ben kitaplar sayesinde kendimi geliştirdim. Dönemeç ve Çete dergilerinde çalıştım. Doktorluğum döneminde hekim hikayeleri yazdım. 1995 yılında Fransa’da yaşarken Leon filmini izledim ve orada Natalie Portman’ın oyunculuğuna hayran kaldım. Yıllar sonra Fransa’da kendisi beni ve Nuri Bilge Ceylan’ı tebrik etti. Bu beni çok mutlu etti. Düşünsenize sinemada izleyip, oyunculuğuna hayran olduğunuz birisi yıllar sonra yaptığınız kaliteli bir işten dolayı sizi tebrik ediyor. Bu çok güzel bir şey" dedi.

"Sanat başka dünyaların kapılarını açar"
Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı 'Bir Zamanlar Anadolu' filmi ile 2011 yılında Asia Pasific Screen Ödüllerinde ‘En İyi Senaryo’ dalında ödüle aday gösterilen Ercan Kesal, son olarak 20’nci Altın Koza Film Festivalinde Yozgat Blues adlı filmde gösterdiği performans ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almıştı. Yazarlığının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Kesal, çocukken okuduğu ilk kitabın babası tarafından kendisine armağan edilen Ivo Andric’in Drina Köprüsü olduğunu belirterek, "Kitaplar insana dünyadan daha gerçek bir dünyayı sunar ve cesaret verir. Sanat insanların başka dünyalar tanımasına vesile olur. İyi film seyretmek insanın dünyaya tahammül gücünü artırır. Filmler, kitaplar dünyayı değiştirmez, onlardan etkilenen insanlar dünyayı değiştirir" diye konuştu. Kesal, etkinlik sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.


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