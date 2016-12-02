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Erciş’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Erciş ilçesinde çıkan çatışmada, sözde Aladağlar ve Erciş sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.


02 Aralık 2016 16:43

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin Düvenci Mahallesi’nde Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan ev araması sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun kaçmaya çalıştığının fark edildiği belirtildi. Şahısların ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermeleri üzerine çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, “Çıkan çatışmada sözde Aladağlar ve Erciş sorumlusunun da aralarında bulunduğu toplam 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 adet M16 uzun namlulu silah, 2 adet Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet el telsizi, 6 adet el bombası, patlayıcı düzenekleri ve bol miktarda mühimmat ele geçirilmiştir. Çatışmada ölü ele geçirilen sözde bölge sorumlusunun 2015 yılında Erciş ilçesinde bir köy korucumuzun şehit edilmesi, 2016 yılında ise Erciş ilçe merkezinde 1 muhtarın şehit edilmesi, Erciş Pay Jandarma Karakoluna yönelik bombalı araç saldırısı sonucu bir asker ve bir köy korucusunun şehit edilmesi ile benzeri çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu değerlendirilmektedir” denildi. 


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