Edinilen bilgilere göre, yeni belediye karşısındaki Tugay kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde Patnos ilçesi istikametinden Erciş istikametine gelmekte olan ve plakası alınamayan damperli bir kamyon içersinde bidonlara doldurulmuş yaklaşık 4 ton mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat ele geçirildi. Bomba imha uzmanları tarafından kamyondaki bombalara bağlanan düzenekler dikkatli bir şekilde tek tek kesilip iptal edildi. Kamyonda bulunan yaklaşık 4 ton bombanın daha sonra güvenlik önlemleri atında bir araziye götürülerek imha edileceği belirtildi. Bu arada Ağrı-Van kara yolu tekrar trafiğe açılırken, ilçe halkı da derin bir nefes almış oldu. Olay sonrası operasyon başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Nihat Çavuşoğlu

VAN