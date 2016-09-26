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Erciş’te kamyondaki 4 tonluk bombanın düzenekleri iptal edildi

Van’ın Erciş ilçesinde bir kamyonda ele geçirilen 4 tonluk bombanın düzenekleri bomba imha ekiplerince iptal edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ercişte kamyondaki 4 tonluk bombanın düzenekleri iptal edildi

26 Eylül 2016 23:05
Erciş’te kamyondaki 4 tonluk bombanın düzenekleri iptal edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, yeni belediye karşısındaki Tugay kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde Patnos ilçesi istikametinden Erciş istikametine gelmekte olan ve plakası alınamayan damperli bir kamyon içersinde bidonlara doldurulmuş yaklaşık 4 ton mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat ele geçirildi. Bomba imha uzmanları tarafından kamyondaki bombalara bağlanan düzenekler dikkatli bir şekilde tek tek kesilip iptal edildi. Kamyonda bulunan yaklaşık 4 ton bombanın daha sonra güvenlik önlemleri atında bir araziye götürülerek imha edileceği belirtildi. Bu arada Ağrı-Van kara yolu tekrar trafiğe açılırken, ilçe halkı da derin bir nefes almış oldu. Olay sonrası operasyon başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Nihat Çavuşoğlu
VAN 


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