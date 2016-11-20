Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Erciş ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından sürdürülen arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında, 20 Kasım 2016 tarihinde Doğancı Mahallesi’nde tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek ile bu silaha ait 212 adet fişek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 180 adet fişek, 2 adet mavzer tüfek, 5 adet patlamaya hazır EYP, 1 adet patlayıcı yapımını anlatan kitap, EYP yapımı ve haberleşmede kullanılan dijital ve elektronik malzeme, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.