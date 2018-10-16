Erciş'te silahlı kavga: 8 gözaltı

Edinilen bilgileye göre, Emniyet Caddesi'nde Van-Erciş arası yolcu taşımacılığı yapan araç sahipleri arasında yolcu anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından, 2'si de sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kavgada kullanılan 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile 31 adet fişeğe de el konuldu.

(NÇ-MSA-HA-Y)