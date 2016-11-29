Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Erciş’te terör operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Erciş’te terör operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Van’ın Erciş ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 32’si tutuklandı.


29 Kasım 2016 14:39

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince 17 Kasım günü bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık suçlarından” 51 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen 7 sığınakta ise 2 adet boş jelikan bidon, 1 adet Biksi, 2 adet mevzer tüfek, 4 adet av tüfeği, 1 adet kaleşnikof, 1 adet kurusıkı tabanca, 180 adet kaleşnikof fişeği, 212 adet Biksi fişeği, 12 adet M16 fişeği, 5 adet tüp, 1 adet kasatura, 2 adet el telsizi, 1 adet fotoğraf makinesi, 11 adet EYP ateşleme anahtarı, 17 adet EYP devresi, 6 adet pil, 1 adet ses kayıt cihazı, büyük miktarda örgütsel doküman, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildiği bildirildi. 28 Kasım günü adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 32’sinin “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık suçlarından” tutuklandığı belirtildi.
 

Etiketler: van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç