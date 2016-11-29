Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince 17 Kasım günü bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık suçlarından” 51 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen 7 sığınakta ise 2 adet boş jelikan bidon, 1 adet Biksi, 2 adet mevzer tüfek, 4 adet av tüfeği, 1 adet kaleşnikof, 1 adet kurusıkı tabanca, 180 adet kaleşnikof fişeği, 212 adet Biksi fişeği, 12 adet M16 fişeği, 5 adet tüp, 1 adet kasatura, 2 adet el telsizi, 1 adet fotoğraf makinesi, 11 adet EYP ateşleme anahtarı, 17 adet EYP devresi, 6 adet pil, 1 adet ses kayıt cihazı, büyük miktarda örgütsel doküman, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildiği bildirildi. 28 Kasım günü adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 32’sinin “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık suçlarından” tutuklandığı belirtildi.

