Erciş Kara Yusuf Paşa Camisi önünde öğle namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları ile AK Parti, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi temsilcileri ve vatandaşlar, terör örgütünün patlayıcı yüklü kamyonla geçtiğimiz gün Erciş’te gerçekleştirmeyi planladığı saldırı girişimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terör saldırılarını kınadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı veren siyasi parti ve bazı STK temsilcileri, ilçe halkına yönelik planlanan haince terör saldırılarını lanetlediklerini belirttiler.

Erciş Belediyesi önünde 26 Eylül günü yaklaşık 4 ton ağırlığında bomba yüklü aracın patlatılmadan ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların sadece güvenlik güçlerine yönelik olmadığını, bu bombanın patlatılması halinde bölgede bulunan sivil halkın da canından olacağının altı çizildi. Erciş halkı olarak memleketi kimsenin kana bulamasına, huzurunu bozmasına müsaade etmeyecekleri de dile getirilen açıklamada, depremle yıkılan Erciş’in daha fazla yıkılmasına, acılarına acı katılmasına göz yummayacakları bildirilerek, “Çünkü bizim başka gidecek ülkemiz, başka gidecek bir Erciş’imiz yok. Bu tür olayların gündelik hayatımızı, esnafımızı, ticaretimizi ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğini olumsuz yönde etkilediğini hepimiz görmekteyiz. Yeşil Erciş'in isminin terörle değil türkülerle, şiirlerle, bombalarla değil, mavisiyle yeşiliyle anılmasını istiyoruz. Bizler yüzyıllardır ilçemizde Türk'ü, Kürt'ü kardeşçe yaşadık. Birlikte yaşamaya da devam edeceğiz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz” denildi.

Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Terör eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, askerimizi, polisimizi, korucumuzu ve sivil vatandaşlarımızı şehit verdik. Bu olayları yapan bütün terör örgütlerini lanetle kınıyoruz. Yaşanan bu menfur olaylar hepimizin yüreğini yakıyor, geleceğe yönelik kaygı duymamıza neden oluyor. Köklerinden koparılan bir kısım insanımızın nasıl ölüm makinelerinin birer parçası haline getirildiklerini içimiz acıyarak görüyoruz. Halkından ve inancından koparılan bu insanların bu derece savrulmaları çok ürkütücü. Genç insanların heyecanları istismar ediliyor. Mücadele diye ölüme sürükleniyorlar. Oysa bizim yaşama ve yaşatma üzere olan bir düşünce dünyamız var. Kendini inkar eden, toplumu düşman gören sapkınlıklar bu toprağın ürünü değil. Bu katliam girişimlerinin ve yok edici yöntemlerin hiçbir haklı gerekçesi ve bahanesi olamaz. Masum insanları hedef alan bu saldırıların faillerinin, planlayıcılarının ve destekleyicilerinin kalplerinde zerrece vicdan ve merhametin bulunmadığını düşünüyoruz. Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Binlerce yıllık kardeşliğimiz bozulmak isteniyor. Bizim en büyük gücümüz, inancımızdan gelen kardeşliğimizdir. 15 Temmuz’da gazi meclisimizi bombalayan, millet evlatlarına karşı silah kullanan, üniforma giymiş teröristler ile yıllardır ortak vatanımızın her yanında güvenlik güçlerine saldıran, masum insanları katleden eli kanlı hainler arasında hiçbir fark yoktur. Terör örgütlerinin isimleri ve söylemleri değişse de, Türkiye düşmanları olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. Bütün terör örgütleri de gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla ülkemizin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, istiklalini ve istikbalini hedef almaktadır. Hiçbir terör örgütü ve çete, milletimizi korkuyla sindiremeyecek, kardeşi kardeşe düşürmeyi asla başaramayacaktır. Bizler ilçemizde ‘bombaya hayır, huzura evet’ diyoruz. Bizler baskı, şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Erciş’teki bütün sivil toplum örgütleri ve siyasi parti teşkilatları ve Erciş halkı adına başta PKK terörü olmak üzere terörün her türlüsünü lanetliyoruz.”

Açıklamanın ardından ilçe merkezindeki esnaflar, iş yerlerine Türk bayrağı asarak teröre karşı tepkilerini gösterdiler.

Nihat Çavuşoğlu