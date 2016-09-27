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Ercişte'ki bomba yüklü kamyon

Van’ın Erciş ilçesinde bir kamyonda ele geçirilen 4 tonluk bombanın düzenekleri bomba, polisin dikkati sonucu patlatılmadan etkisiz hale getirildi.


27 Eylül 2016 12:23

Edinilen bilgilere göre, iki terörist tarafından daha önce gasp edilen 06 EU 3038 plakalı kamyona patlayıcı yükleyip Van-Ağrı karayolundaki Erciş Belediyesi önüne park etmelerini güvenlik güçlerince fark edilmesiyle teröristler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. İçerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş yaklaşık 4 ton patlayıcı tespit edilen kamyonun bulunduğu bölgede önlem alan polis ekipleri vatandaşlara, evlerini boşaltmaları yönünde anonslar yapmış, bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemenin ardından patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirilmişti. Patlatılmaya hazır halede bulunan kamyon kasasında 1 tonluk beyaz renkli plastik bidon, 11 adet büyük boy jelikan bidon ve 7 adet çuval, 29 adet elektrikli kapsül, 2 adet elektronik devre, 1 adet verici kumanda devresi ve pil bloğu, 12.8 metre sarı 4.6 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, çok miktarda çok telli kablo, 16 adet pil, bin 370 gram granül halde nevi belirsiz madde, 85 gram nevi belirsiz macun kıvamında madde, çok miktarda şeffaf koli bandı parçaları ve kuru orta boy akü, 1 adet büyük boy plastik çöp kovası, 2 adet 20 kilogramlık plastik boya kovası, 1 adet 10 kilogramlık plastik boya kovası, 1 adet 1 kilogramlık salça kutusu ve 1 adet günübirlik 1 gün geçerli ibareli SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler aynı geçe ilçe dışında güvenli bir bölgeye taşınarak imha edildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar devam ediyor. 

Etiketler: bomba yüklü kamyon, van


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