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Erciyes sezonu erken açacak

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde yağan erken kar, işletmecileri sevindirdi.

Erciyes sezonu erken açacak

20 Kasım 2017 19:49

Erciyes Dağı’nın Tekir Bölgesi’nde akşam saatlerinde etkisini sis ve tipi ile birlikte artıran kar yağışı nedeniyle sezonun erken açılacağı düşüncesini ortaya çıkartırken, işletmeciler de yeni sezona hazır olduklarını söyledi. İşletmecilerden Mehmet Eğlencelioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyu yaptığı çalışmalar ile birlikte kar yağışının da beklenilenden erken olması son 5-10 yılın en erken sezonunun yaşanabileceğini ifade etti. Eğlencelioğlu, “Bu sene son 5-10 yılın en erken sezonu olacak gibi görünüyor. 22 Kasım civarında ciddi bir yağış bekliyor idik. Ama çok şükür bugün itibariyle soğuk hava dalgası Erciyes’i kapladı. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yaklaşık 1 metrelik bir yağış söz konusu. İşletmeler olarak bizler hazırız. Dağdaki bütün işletmecilerimiz genel olarak hazırlandı. Sezonun erken açılması personellerimizi erken çağırmamıza neden olacak, bu da bizim için mutluluk verici bir olay. Umarım bereketli bir sezon geçer. Belediyemizin yapmış olduğu yenilikler, otoparkımızın genişletilmesi, yolun ışıklandırılması güzel şeyler. Artık otoparklardaki karla mücadele çalışmalarımız daha da hızlı olacak. Ümit ediyorum ki Snowtruck araçlar hafta sonuna pistlerin ezilme işlemine süratle başlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonu da resmi bir sezon açılışı düzenleme şansımız da ortaya çıkar” dedi.

“Erciyes her yıl üzerine koyarak devam ediyor”

Erciyes Kayak Merkezi’nin her yıl daha kaliteli hizmet verdiğinin altını çizen Elmacıoğlu, “Bu sene epey bir yenilik var; yeni otellerimiz açıldı, otellerimiz yenileniyor. Altyapı ile ilgili büyük bir iyileştirme var. Belediyemizin yaz boyu yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Dolayısıyla Erciyes her yıl üstüne koyarak devam ediyor. Her yıl kendini geliştiriyor. Hizmetteki çeşitliliğimiz artıyor. Erciyes’te A’dan Z’ye bir kişinin ne ihtiyacı varsa 2 bin 150 rakımdaki Tekir Bölgesi’nde erişimleri rahat haline geldi” diye konuştu.

Hava tahminlerine göre Erciyes Dağı’nda kar yağışının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü etkili olacağı öğrenildi. 

Turan Bulut

Etiketler: erciyes dağı

 

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