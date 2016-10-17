Yaşadığı büyük problemler nedeniyle lige son hafta katılma kararı alan ve sadece altyapısından yetişen genç oyuncuların lisanslarını çıkartabilen Kayseri Erciyesspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk puanını ligin 7. haftasında Tokatspor'dan aldı. Kendi sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalan Kayseri Erciyesspor'un puan alması ile birlikte Türkiye profesyonel futbol liglerinde puansız takım kalmadı. 7. haftaların geride kaldığı profesyonel futbol liglerinde puansız takım kalmazken, henüz galibiyet ile tanışamayan takımlar bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Antalyaspor 2 beraberlik ile son sırada yer alıyor. TFF 1. Lig'de ise 3 beraberliği bulunan Ümraniyespor galibiyet ile tanışamadı. 2. Lig Beyaz Grup'ta galibiyetsiz takım bulunmazken, Kırmızı Grup'ta ise Tokatspor ile Kayseri Erciyesspor takımları galibiyetsiz yoluna devam ediyor. Spor Toto 3. Lig'de 1. ve 2. gruplarda galibiyet almayan takım bulunmazken, 3. Grup'ta yer alan Maltepespor galibiyeti bulunmayan tek takım olarak göze çarpıyor.

Erhan Kan