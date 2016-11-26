Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyeleri, istifaları ile ilgili yazılı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi 21 Kasım 2016 Pazartesi günü seçildik. Aradan geçen 5 gün gibi bir süreçte Kulüp Başkanı olarak seçilen Nuhkan Rüzgar ile biz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında müthiş bir iletişimsizlik oluşmuş ve görev dağılımı dahi yapılamamıştır.

Nuhkan Rüzgar’ın tutarsız davranışları ve sürekli istifa sorunu yaşaması ve tüm yönetim kurulunun istifasını isteyip kendisinin istifa etmemek eğiliminde olması, bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kulüp Başkanı Nuhkan Rüzgar, telefon vasıtasıyla tüm Yönetim Kurulu Asil üyelerinin istifasını talep etmiştir. Kayseri Erciyesspor menfaatleri gereği çatışmaya meydan vermemek adına biz 5 arkadaş istifa ettik. Yönetim Kurulu Asil üyeleri Rıfat Dayıoğlu, Selahattin Sözduyar ve Yavuz Soner Coşkun ile Yedek Yönetim Kurulu listesindeki Süleyman Akın ve Mehmet Kargın olarak istifamızı açıklıyoruz.

Kamuoyunu yeterince aydınlatmak adına birkaç gün içerisinde tüm merak edilenleri cevaplandırmak için basın toplantısı düzenleyeceğiz.”