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Erciyes'te görsel şölen

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu başta Kar Voleybolu Avrupa Kupası olmak üzere bir dizi organizasyona ev sahipliği yapacak olan Erciyes’te bir de görsel şölen gerçekleştirildi.

Erciyeste görsel şölen

19 Şubat 2017 09:45

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya çapında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, önemli etkinliklerle ön plana çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes’te bu kez meşaleli şov vardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesindeki Snow Academia Kayak Okulu eğitmenleri ellerindeki meşalelerle zirveden aşağı doğru kaydılar. Etkinlikte meşalelerle yapılan inişin ardından yüzlerce balon ayın anda gökyüzüne bırakıldı. Kayakçılar tarafından yapılan her iki gösteride de görsel bir şov oluştu. 

Etiketler: büyükşehir, erciyes


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