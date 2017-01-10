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Erciyes’te mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Erciyes Dağı’nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Araçlarında mahsur kalanlar için AFAD ve polis ekipleri çalışma yürüttü.

Erciyeste mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

10 Ocak 2017 21:18
Erciyes’te mahsur kalan 15 kişi kurtarılmayı bekliyor - Tıkla İzle

Erciyes Dağı’nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar polisten yardım istedi. Yoğun tipi nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşamayan polis ekipleri, AFAD’dan yardım istedi. Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes Dağı’nda vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

Öte yandan, Develi ilçesinden Kayseri istikametine gelen yaklaşık 15 vatandaş da yoğun tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı bir vatandaş, yoğun tipiden dolayı hareket edemediklerini ve donma tehlikesi yaşadıklarını kaydetti. Ekiplerden yardım isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 saattir mahsur kaldıklarını belirterek, yetkililerden biran önce kendilerini kurtarmalarını istedi. Ekipler Erciyes’e giden Hacılar ve Hisarcık yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlara ulaşma çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

Ali Göç - Turan Bulut

Etiketler: erciyes, kurtarılmayı bekliyor, mahsur kalan 15 kişi


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