Sarıyer, Büyükdere Caddesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.30 sıralarında Maslak’tan Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 EJ 8342 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil Sarıyer’den Maslak istikametine seyir halinde olan tiyatrocu Erdal Tosun’un kullandığı 34 UJ 3409 plakalı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu. Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Tavanı çöken otomobilin içerisinde Erdal Tosun sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tiyatrocu Erdal Tosun’u ise sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tosun, hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Erdal Tosun’un cansız bedeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar

Erdal Tosun kimdir?

Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğludur. Kardeşi Gürdal Tosun da kendisi ve babası gibi bir oyuncuydu. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında Mine adlı filmle sinemaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Özel Tiyatroyu kurdu. Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Son olarak Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılıp BKM Oyuncuları arasına katıldı. Bunların yanında çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. Bunlardan biri olan Rina'da canlandırdığı "Memo" karakteriyle söylediği Hayallerimizi Satmadık ya repliğiyle tanınır.