Diğer
Kategoriler

Erdal Tosun hayatını kaybetti

Tiyatrocu Erdal Tosun, Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Erdal Tosun hayatını kaybetti

30 Kasım 2016 07:40
Erdal Tosun hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Sarıyer, Büyükdere Caddesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.30 sıralarında Maslak’tan Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 EJ 8342 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil Sarıyer’den Maslak istikametine seyir halinde olan tiyatrocu Erdal Tosun’un kullandığı 34 UJ 3409 plakalı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu. Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Tavanı çöken otomobilin içerisinde Erdal Tosun sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tiyatrocu Erdal Tosun’u ise sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tosun, hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Erdal Tosun’un cansız bedeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Oğuzcan Yazar 

Erdal Tosun kimdir?

Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğludur. Kardeşi Gürdal Tosun da kendisi ve babası gibi bir oyuncuydu. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun oldu. 1981 yılında Mine adlı filmle sinemaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Özel Tiyatroyu kurdu. Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Son olarak Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılıp BKM Oyuncuları arasına katıldı. Bunların yanında çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. Bunlardan biri olan Rina'da canlandırdığı "Memo" karakteriyle söylediği Hayallerimizi Satmadık ya repliğiyle tanınır.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç