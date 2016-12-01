Erdal Tosun için ilk tören, yıllarca bünyesinde çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezinde yapıldı. Buradaki törende sanatçı dostları ünlü oyuncuyu anlattı, gözyaşları adeta sel oldu. Ardından cenaze Levent Camiine götürüldü. Tosun için Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ, Ozan Güven, Burçin Terzioğlu, Ceyhun Yılmaz, Nuri Alço gibi çok sayıda isim katıldı.

Erdal Tosun’un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kardeşi Gürdal Tosun’un yanında toprağa verildi.

Alper Korkmaz - İsmail Coşkun - Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık