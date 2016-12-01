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Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı
Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı - Foto Galeri

01 Aralık 2016 17:05
Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Erdal Tosun için ilk tören, yıllarca bünyesinde çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezinde yapıldı. Buradaki törende sanatçı dostları ünlü oyuncuyu anlattı, gözyaşları adeta sel oldu. Ardından cenaze Levent Camiine götürüldü. Tosun için Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ, Ozan Güven, Burçin Terzioğlu, Ceyhun Yılmaz, Nuri Alço gibi çok sayıda isim katıldı.

Erdal Tosun’un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kardeşi Gürdal Tosun’un yanında toprağa verildi.

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