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Erdal Tosun’a çarpan sürücü Nihat Şaki'den flaş açıklama

Sanatçı Erdal Tosun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şoför Nihat Şaki, “Kaza tamamen havanın yağmurlu olması ve yolda su birikintisi meydana gelmesi nedeniyle istemeden olmuştur” dedi.

Erdal Tosuna çarpan sürücü Nihat Şakiden flaş açıklama

01 Aralık 2016 16:00

Sanatçı Erdal Tosun’a çarpan aracın sürücüsü Nihat Şaki’nin savcılık ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Şüpheli Şaki ifadesinde, olay sabahı saat 05.45 sıralarında evinden, müdürünü almak üzere Sarıyer yönüne gittiğini belirterek, “Şirket aracıyla gitmeye başladım. Hava yağmurluydu ve yol ıslaktı. Ayrıca sabahın erken saatleri olması nedeniyle hava karanlıktı. Saat 06.00 sıralarında yönetimimde bulunan araç ile Beşiktaş yönünden Sarıyer’e seyrettiğim sırada İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı’na yaklaştığımda hatırladığım kadarıyla yol 3 şeritliydi. Ben orta şeritte gidiyordum. Bu esnada orta şeritten en sol şeride geçtim. Bir müddet gittikten sonra yolda bulunan su birikintisine girdim. Su birikintisi yüzünden orta refüjü de fark etmemiştim” dedi.

“Şuurumu kaybettim”
Bu esnada hızının ne kadar olduğunun farkında olmadığını hatta en sol şeride geçtiğinde önünde bulunan bir araçla takip mesafemi korumak ve öndeki aracın sıçrattığı sulardan korunmak için hızını yavaşlattığını belirten Şaki, “ Gaz pedalından ayağımı çektim. Ben bu su birikintisine girdikten sonra refüje çarptım ve aracın direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Kaza esnasında başıma aldığım darbeden dolayı şuurumu kaybetmiştim. Kazadan sonra şuurum yerine geldiğinde hemen emniyet kemerimi çözüp araçtan indim ve kendimi asfaltın üzerine bıraktım. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığımı öğrendim. Kaza sırasında başka bir araca çarptığımı fark etmedim. Sadece kendime zarar verdiğimi düşündüm. Ancak hastaneye gelen iş arkadaşlarımdan kaza sırasında karşı yönden gelen bir araca çarptığımı, o aracı kullanan şahsın öldüğünü öğrendim” ifadelerini kullandı.

“Erdal Tosun’u filmlerinden tanıyorum”
Kazanın tamamen havanın yağmurlu olması ve yolda su birikintisi meydana gelmesi nedeniyle istemeden olduğunu söyleyen Şaki, “ Bu kazanın meydana gelmesinden dolayı pişmanım ve üzgünüm. Kaza sonucu ölen Erdal Tosun isimli şahsı tanımam, ancak oynadığı dizi ve sinema filmlerinde gördüğüm için kendisini simayen biliyordum. Mümkün olduğunca araç kullanırken emniyet tedbirlerini alırım” dedi.
“Taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Şaki’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusu devam ediyor. 

Başak Akbulut

Etiketler: erdal tosun, erdal tosun çarpma, nihat şaki


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